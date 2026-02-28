Alineaciones Rayo Vallecano - Athletic Club: Alineación posible del Athletic Club y del Rayo Vallecano en el partido de hoy de LaLiga

El Athletic Club cuenta con varias ausencias importantes por lesión las cuales limitan su potencial, mientras que el Rayo Vallecano tiene a todos sus futbolistas importantes disponibles y puede alinear un once titular de gala para buscar la victoria

Rayo Vallecano y Athletic Club se enfrentan este sábado, a partir de las 14:00 horas, en un partido de la jornada 26 de LaLiga en el que los dos clubes luchan por objetivos bastante distintos. El Rayo Vallecano necesita la victoria para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división, mientras que el Athletic Club no se puede permitir tropiezos para no quedarse descolgado de la lucha por la clasificación europea.

El Rayo Vallecano llega a este partido liguero contra el Athletic Club después de una semana que ha estado marcada por el empate a uno contra el Real Betis y la consecuente polémica arbitral en la que el equipo que entrena Íñigo Pérez tuvo un posible penalti en contra y otro a favor. Al final ni una cosa ni otra. Un punto y el Rayo Vallecano se quedó con 26 puntos en la clasificación de LaLiga.

El Rayo Vallecano cuenta solamente con las bajas de Dani Cárdenas y de Diego Méndez, de larga duración. Por tanto, el equipo de la franja tiene a toda su plantilla disponible, pudiendo entonces alinear a su once de gala si así lo considera el técnico Íñigo Pérez.

El Athletic Club, por su parte, afronta este encuentro de LaLiga contra el Rayo Vallecano con el objetivo de ganar para aumentar sus opciones de clasificarse para jugar competición europea la siguiente temporada. Después de ganarle a Real Oviedo y Elche CF en las últimas dos semanas, el equipo que entrena Ernesto Valverde suma 34 puntos y está cerca de las plazas europeas.

Un Athletic Club que da mucha importancia a este partido contra el Rayo Vallecano pero que mira a la semana que viene en donde tiene el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en donde tiene que remontar un 0-1 en contra a la Real Sociedad.

El Athletic Club cuenta con las bajas de Yeray Álvarez que sigue sancionado por dar positivo en un control antidopaje la temporada pasada. Tampoco con los lesionados Nico Williams, Unai Egiluz, Maroan Sannadi y Beñat Prados. Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, ha estado pendiente del estado físico de Mikel Jauregizar y Álex Berenguer que han lidiado con molestias.

Posibles alineaciones titulares del partido Rayo Vallecano - Athletic Club de la jornada 26 de LaLiga:

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarría; Pathé Ciss o Gumbau, Óscar Valentín; Ilias Akhomach, Isi, Fran Pérez; Jorge de Frutos.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivian, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Oihan Sancet, Unai Gómez; y Guruzeta.