Federer desafía al tiempo en Melbourne y gana un tiebreak a Ruud

El suizo volvió a pisar la Rod Laver Arena cinco años después de su última aparición en competición y lo hizo dejando una sensación muy reconocible: su talento sigue intacto a sus 44 años

El último Open de Australia en el que participó Roger Federer fue en 2020. El Happy Slam dio en el año de la pandemia un último duelo de alta intensidad en tierras australianas entre Novak Djokovic y Federer. Aunque este último fue derrotado en tres sets (7-6, 6-4, 6-3), hay que tener en cuenta el contexto: jugó mermado físicamente debido a una lesión en la ingle que sufrió en la ronda anterior, siendo el último torneo oficial antes de someterse a las cirugías de rodilla.

La última vez que levantó el trofeo fue en 2018, pero hoy puede decir que ocho años después ha vuelto a sentir la felicidad en la Rod Laver Arena de Melbourne a sus 44 años. Un día muy especial en el que ha podido jugar contra el número 12 del mundo, Casper Ruud, dejando con la boca abierta de los espectadores cuatro años después de su retiro.

Roger Federer da catedra a Ruud

El noruego Casper Ruud se estrenará el próximo lunes 19 de enero contra Mattia Bellucci en la primera ronda del Open de Australia. Por eso mismo no ha perdido la oportunidad de jugar contra una de las leyendas del tenis, que tendrá un papel muy especial en esta edición del trofeo. Jugaron un tiebreak de práctica que Federer ganó sin aparentes problemas por un 7-2, demostrando que a pesar del tiempo alejado de los circuitos profesionales, sigue teniendo ese toque que lo llevó a lo más alto del tenis mundial.

Partido de leyendas

El Open de Australia está este año de estreno, y no solo por el divertido torneo de un punto en el que Jordan Smith derrotó a Sinner y se llevó un millón de dólares australianos. También se va a iniciar una nueva tradición, conocida como la 'Batalla de los Número 1', siendo una ceremonia de apertura muy especial que se llevará a cabo mañana 17 de enero en el Rod Laver Arena.

En él se enfrentarán, además del seis veces campeón en Melbourne, Roger Federer, el carismático Andre Agassi, el ídolo local Lleyton Hewitt y el australiano que fue número 1 en 1999, Patrick Rafter. El espectáculo se centrará en un formato de partidos de dobles, en una exhibición que servirá como despedida oficial para el de Basilea.

Federer fue el que bautizó a la competición como el Slam de la Felicidad, muy especial para él y que servirá como homenaje de un campeonato que tantas alegrías le ha dado. Su último partido allí fue, además de mermado por las lesiones, en el silencio de una pandemia que poco a poco fue apagando todos los eventos deportivos de aquel 2020. Este evento especial comenzará en España sobre las 09:00 de la mañana.