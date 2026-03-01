Holger Rune, atrapado en Doha tras los ataques en Oriente Medio: ''No pudo dormir, se siente inseguro''

La madre del tenista danés cuenta como está siendo la situación tras quedarse atrapados en Catar tras el inicio del conflicto en Emiratos Árabes

Las últimas horas han estado marcadas por lo que parece un punto de no retorno en la estabilidad de Oriente Medio. Irán ha lanzado misiles balísticos y drones contra puntos estratégicos de la región, alcanzando de lleno a los Emiratos Árabes Unidos. En Doha, donde se encuentra Holger Rune se han registrado al menos once detonaciones, afectando a Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos, Kuwait y Qatar.

Aunque el danés no disputó en el cuadro principal, apuró su estancia en Qatar para seguir de cerca el torneo mientras terminaba de rehabilitar su lesión en el tendón de Aquiles. De hecho, tenía previsto despegar rumbo a Los Ángeles hoy, pero el destino le ha tenido preparados otros planes.

La madre de Rune explica el caos en Catar

La preocupación que hace unos día se centraban en su regreso a las pistas, hoy parece una anécdota viendo la situación en la que se encuentra el joven de 22 años. Ha sido su madre, Aneke Rune, la que ha contado en primera persona la situación en la que se han visto envueltos: ''Durante toda la noche hemos oído misiles, explosiones y alarmas. Esta mañana, más de lo mismo. Todo está siendo interceptado con éxito, lo cual es positivo, pero ahora todo se ha vuelto muy desagradable. Holger no puedo dormir anoche, se siente muy inseguro, además de ser muy joven es muy intenso''.

''Están sucediendo demasiadas cosas, las noticias y las redes sociales no se contienen, son brutales las verbalizaciones y las actualizaciones de los países vecinos. De momento no hemos tenido noticias de las autoridades danesas desde que todo esto arrancó el sábado por la mañana, pero sabemos que hay gente atrapada en colas de 15 horas en coche para llegar a Omán y salir de Oriente Medio, porque allí son los únicos que tienen vuelos'', comentaba, dejando clara que la situación es bastante cruda para los que estaban allí de paso.

A pesar de todo, calma

En situaciones extremas como esta, la Aneke Rune ha decidido que lo mejor es estar tranquilos: ''De momento no acudiremos a ningún hospedaje deportivo porque está muy cerca de la base estadounidense, así que mejor vamos a esperar con calma a ver cómo se desarrollan los hechos''. Holger seguro se sentirá más calmado al saber que tiene a uno de sus grandes pilares a su madre. Los daños son limitados, pero recomiendan a todos los residentes y visitantes de Qatar quedarse en el interior de las viviendas y seguir las indicaciones de las autoridades pertinentes.