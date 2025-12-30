Holger Rune planea su retorno desde los infiernos

Holger Rune sufrió en el tramo final del año una durísima lesión tras romperse el tendón de aquiles, un golpe a su carrera del que buscará redimirse tratando de ser una nueva versión de sí mismo

El tenis ha encontrado en las figuras de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner a dos nuevos referentes que han hecho casi olvidar lo que fueron Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. El mítico 'big three' fue durante años el dominador de los grandes torneos sin apenas oposición, mientras que después de ellos se esperaba que volviera la igualdad entre un grupo más amplio. Solo que estos dos jóvenes irrumpieron y desde entonces están uno o varios escalones por encima del resto. Con 22 y 24 años parece que les queda mucho tiempo para seguir en la cima, lo que invita a pensar en que sea necesario una tercera espada. Y ahí es donde entra la figura de Holger Rune, el rival generacional de Alcaraz, que sin embargo se está quedan por el camino.

Ya han pasado varios años desde que el noruego se presentara en sociedad, demostrando que estaba para grandes cosas, pero ese crecimiento se estancó de golpe por problemas físicos, tenísticos y personales, pasando a ser más un jugador que peleaba por entrar en los puestos traseros del top 10 que alguien asentado entre los mejores de la ATP. Algo que este 2025 se ha acentuado por culpa de un problema aún mayor, una brutal lesión que va a mantenerle durante meses en el dique seco.

Holger Rune 2.0

Rune se rompió el tendón de aquiles y desde ese día se ha centrado en cambiarlo todo para tratar de ser una nueva y mejorada versión de sí mismo, alguien capaz de pelear por los grandes torneos y como tal está entrenando al máximo nivel, buscando la redención y convencido de tener las armas para lograrlo: "No tengo dudas de que voy a volver siendo mucho mejor. Estoy convencido. Ahora tomo las cosas con mucha más perspectiva, no hay nada que dé por sentado. He aprendido a apreciar cada día".

Si algo saca el danés de esta experiencia es que desde ahora tiene que ser más consciente de sí mismo, tratando de enfocarse en lo importante y apartar los ruidos externos de su juego. Ahora que tiene tanto tiempo para reflexionar ha descubierto esta corriente, lo que le puede permitir avanzar varios pasos después de retroceder uno por la lesión: "Siempre quieres lograr cosas, pero a veces tienes que recordar cómo te estás sintiendo física y personalmente. A veces estás fuera de todo y necesitas semana o semana y media de descanso. Esto es algo que he aprendido de esta experiencia".