"Alcaraz debe tomar sus propias decisiones, la interferencia de su padre es un error"

Continúan los expertos pronunciándose sobre el último culebrón del año, la separación de Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz. El último en salir a la palestra ha sido otro exnúmero uno del mundo

Lleva tanto tiempo ya en primera línea del tenis mundial, que son muchos los que se creen que Carlos Alcaraz es todo un veterano ya de la raqueta. Por eso, esos mismos no entienden que su padre tome decisiones por él o siga dirigiendo su carrera. Pero un padre es un padre y el murciano sólo tiene 22 años, por muchos Grand Slams que haya conquistado ya.

Y uno de los que están en dicha sintonía es Yevgeny Kafelnikov, ex número 1 del mundo y doble campeón de Grand Slam. Él no ha dudado en posicionarse del lado de Juan Carlos Ferrero y ha hablado alto y claro sobre la ruptura entre ambos en una entrevista que le ha concedido a CLAY: “La interferencia de los padres en la carrera de un jugador suele ser el mayor error. No sé por qué no le dijo a su padre: ‘Mira, es mi propio asunto, hemos sido muy exitosos juntos, ganamos muchos Grand Slams, hicimos mucho dinero…Esa parte me decepciona un poco”.

El extenista ruso tampoco ha dudado en ensalzar la carrera de Ferrero como entrenador: “Conociendo a Juan Carlos, que es extremadamente profesional —como lo era también como jugador—, estoy seguro de que quiere lo mejor para sus jugadores y que sus estándares de profesionalismo son muy altos”.

Por último, Kafelnikov ha reconocido que no debe ser nada fácil dirigir a una estrella tan joven y por eso entiende que existieran algunas discrepancias: “Es comprensible: tienes 22 años, todas las chicas te persiguen, hay fama y todo lo que eso implica. Nadie podría resistirse a eso a una edad tan temprana”.

Duplantis se lo quita a Carlos Alcaraz

La futbolista española Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona y de la selección española, y el atleta sueco Armand 'Mondo' Duplantis han sido elegidos como mejores deportistas de 2025 por la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS).

En una votación récord de representantes de 836 países, Duplantis repite el reconocimiento de mejor deportista del año para este colectivo tras, entre otros logros, batir el récord mundial de pértiga cuatro veces.

Duplantis ganó la elección con 1.182 puntos y una notable ventaja sobre el tenista español Carlos Alcaraz, segundo con 784, mientras que el futbolista francés Ousmane Dembele, delantero del PSG, fue tercero con 713.

Mientras tanto, Bonmatí fue elegida por primera vez tras ser tercera y segunda en 2023 y 2024, respectivamente. Acumuló 824 puntos, con los que superó a la atleta keniana Beatrice Chebet (453) y a la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka (446).

La jugadora española, también reconocida como la mejor del año en el Balón de Oro y en The Best de la FIFA, ganó todos los títulos domésticos con el Barcelona, llegó a la final de la Liga de Campeones, así como a la de la Eurocopa con la selección nacional, con la que se lesionó antes del partido definitivo de la Liga de Naciones, en la que el cuadro de Sonia Bermúdez se hizo con el título.