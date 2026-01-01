Samu López, el talismán de Carlos Alcaraz

Caerlos Alcaraz tiene nuevo entrenador principal, Samu López, quien en 2025 fue su segundo técnico y junto a él consiguió la mayoría de sus títulos

Carlos Alcaraz afronta en 2026 un año nuevo, porque en su caso si que se puede usar eso de año nuevo vida nueva. El motivo es el de un cambio, el de su entrenador. Y es que tras decir adiós a Juan Carlos Ferrero va a entrenarle Samu López, quien en 2025 ejerció como segundo y ahora da el salto de sustituir a la leyenda. No obstante, si algo avala al ex preparador de Pablo Carreño son los éxitos, pues de los 8 títulos que ha ganado el jugador de El Palmar esta campaña, 5 han sido con López en el banquillo por la ausencia de Ferrero.

Tras la ruptura del tenista murciano con el técnico valenciano, será el alicantino, hasta ahora mano derecha del de Ontinyent, quien guie sus pasos tras haberlo llevado el pasado año a vencer los Masters 1.000 de Montecarlo y Cincinnati y los ATP 500 de Rotterdam, Queen's y Tokio y ser cuartofinalista en el de Doha. El cofundador de la academia de tenis Ferrero en Villena, donde trabajó con Alcaraz desde que este era adolescente y que jugó al tenis en dobles, dirigió a otro murciano como Nico Almagro y al albaceteño Guillermo García López, al castellonense Santiago Ventura y al polaco Mariusz Fyrstenberg y formó parte del equipo olímpico español en los Juegos de Sídney 2000 y Londres 2012.

Sustituyó a Ferrero cuando estuvo convaleciente de una lesión de rodilla y posteriormente se perdió varios torneos por descanso. Tras la primera semana de trabajo en tierras murcianas compartió una publicación en Instagram: "Primera semana de pretemporada completada. Tras superar el chequeo médico, arrancamos con buenas sensaciones, mucho trabajo y compromiso. Seguimos entrenando con ilusión, ambición y unidad, enfocados en crecer día a día y seguir haciendo historia en este deporte".

Adiós a 2025 sin acordarse de Ferrero

Este 2025 va a significar, entre muchas otras cosas, el cambio para Carlitos por este adiós a Juan Carlos Ferrero, no obstante, parece que la huella del exnúmero 1 del mundo no es tan grande como parecía. Y es que Alcaraz hizo repaso en el último día del año de lo vivido subiendo un 'recap' a su perfil de instagram, y entre todas las fotos, en las que se incluían momentos cumbre, amigos, familia y vivencias, no había una sola instantánea con su ya expreparador. Algo que resalta especialmente, pues después de siete años juntos su relación era mucho más que la de un jugador y su técnico,