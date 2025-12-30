Carlos Alcaraz afina antes del final del año

Carlos Alcaraz sigue apretando las tuercas en pretemporada y aunque el final del año esté cerca, no frena el ritmo en busca de empezar lo más fino posible su conquista del Open de Australia

El inicio de 2026 traerá consigo el comienzo de la temporada tenística, y con ello el primer capítulo de la carrera de Carlos Alcaraz sin Juan Carlos Ferrero. El murciano está desde hace unas semanas entrenando a las órdenes de Samu López y poco a poco terminando una pretemporada en la que se está poniendo a punto para un reto mayúsculo, defender el número 1 del mundo frente al ímpetu por superarle de Jannik Sinner. Para ello está apretando las tuercas en estos días finales del año en Murcia, donde en cada sesión de entrenamiento se da un baño de masas.

Estos días en los que está aprovechando para hacer gestiones que llevaban tiempo posponiendo, como tatuarse la estatua de la libertad después de ganar el US Open hace unos meses, también está finalizando este histórico 2025, el mejor año de su carrera, entrenando muy duro para terminar de pulir los detalles que puedan sumar a su juego. Centrado en el saque, con ejercicios disruptivos; y con diferentes puntualizaciones en otros apartados de su tenis, la nueva versión de Carlitos promete ser más dominante, a la espera de saber como se adapta a la vida sin Ferrero en el banquillo.

Un inicio fulgurante

Antes del Open de Australia, que arranca el próximo 18 de enero en Melbourne y será su primer torneo del año, Alcaraz tiene otra cita transoceánica, pues viajará hasta Corea del Sur, donde el sábado 10 de enero se mide a Jannik Sinner en una exhibición. Pese a todas las polémicas por la cantidad de este tipo de encuentros que disputa a lo largo del año, este 2026 va a ser una línea similar y ya tiene cerrados muchos de ellas. Los hay en el tramo inicial como esta ante el número 2 mundial, y los hay al final, como la que disputará en diciembre en Brasil ante Joao Fonseca.

Una vez cierra su aventura asiática ya si marchará rumbo a las antípodas para aclimatarse al horario y comenzar allí a entrenar para el primer grande del curso, donde busca uno de sus grandes objetivos, pues de ganarlo cerraría el Grand Slam con 22 años, lo que le convertiría en la persona más joven en lograrlo en la historia, un hito que ya ha dejado claro que es uno de sus grandes sueños. Por lo pronto las cosas no le han ido muy bien en Melbourne, donde sus mejores resultados son los cuartos de final de 2023 y 2024.