Furlan cree que Musetti es un rival digno para Alcaraz y Sinner: ''Puede ser el número tres del mundo''

Según Renzo Furlan, el de Carraca tendría opciones reales de convertirse en el número tres del mundo si logra dar un paso adelante en los grandes escenarios y le llaman a romper el duopolio que del murciano y el italiano

2025 ha sido el mejor año de la carrera de Lorenzo Musetti hasta la fecha, alcanzando su mejor posición histórica en el ranking: un puesto número 6 en junio, terminando el año dos posiciones más arriba pero en el Top 10. Una gran año, aunque no pudo ni con Carlos Alcaraz ni con Sinner si que llegó a las semifinales de Roland Garros contra el murciano.

José Perlas, con el que quiere llegar a lo más alto

El prestigioso entrenador español se ha incorporado al equipo de Musetti en diciembre para la pretemporada, que fue entrenador de tenistas con tanta trayectoria como Carlos Moyá, Feliciano López o Albert Costa. Su reto para 2026 es acortar distancia con Sinner y Alcaraz. Un cambio que ha impulsado a Renzo Furlan, exentrenador de Jasmine Paolini a ponerlo al mismo nivel de los dos pesos pesados del tenis actual.

''En tierra batida, Lorenzo solo ha perdido contra Alcaraz y Draper. Su temporada de 2025 fue excelente, y en 2026 puede aspirar a ser el número 3 del mundo porque, paradójicamente, juega mejor que Sinner y Alcaraz. La calidad y el potencial están ahí, pero ganar un Grand Slam depende de muchas circunstancias'', comentaba Furlan en una entrevista con el periódico Nord Est.

El recorrido de Musetti en los Grand Slams

Los mejores resultados de Lorenzo Musetti han estado concentrados en los últimos años, siendo uno de los mejores del mundo en los torneos grandes. En Roland Garros llegó a las semifinales ante Carlos Alcaraz, en un partido muy ajustado aunque no pudo superar al murciano. En el US Open 2025 llegó a los cuartos de final, demostrando que también puede sacar los dientes en pista dura en un duelo ante su paisano Jannik Sinner.

En Wibledon 2024 llegó hasta semifinales, donde cayó ante Novak Djokovic del que Renzo Furlan también ha hablado, analizando su situación de cara a la siguiente temporada: ''Puede conseguirlo, pero tiene que ocurrir algo extraño: que Alcaraz tenga un mal día en las primeras rondas, o que Sinner sufra un problema físico como en Shanghái. Claro que, si se encuentra con ambos en semifinales o en la final, incluso él sabe que es casi imposible''.

Sobre Sinner, el exjugador italiano también lo tiene claro: ''Estoy seguro de que lo veremos con el cuchillo entre los dientes en Roland Garros, porque es el único Grand Slam que le falta. Pero intentará dar lo mejor de sí en todas partes. Ganar Roma también podría ser un objetivo''.