Brisbane celebra el regreso de Kyrgios y Kokkinakis con una victoria

Australia fue el escenario del regreso por todo lo grande de dos de sus jugadores más populares, volviendo a competir juntos tras meses marcados por las lesiones y haciéndolo como mejor lo saben: con complicidad, espectáculo y una victoria que demuestra que los Special Ks siguen muy vivos

Un relajado Nick Kyrgios ha vuelto con Thanasi Kokkinakis, que salió emocionado al Pat Rafter Arena el domingo por la noche en Australia. No era un debut fácil, los Special Ks se vieron las caras contra el australiano Matthew Ebden y al estadounidense Rajeev Ram, pareja de dobles bastante experimentada, suuperándolos por 5-7, 6-4, 10-8.

Un partido que transciende más allá del resultado positivo para la pareja de australianos, ya que ambos regresan tras largos periodos de lesiones. Mientras que Kryrgios volvía al circuito ATP tras 167 días, Kokkinakis llevaba inactivo casi un año.

Los Special Ks vuelven por todo lo alto

Kryrgios y Kokkinakis dan un golpe en la mesa tras perder el primer set de forma ajustada, pero supieron mantener la calma hasta forzar el desempate final. Una química entre los compatriotas que hizo que el publico se pusiese de pie tras la victoria, que significa mucho para dos Ave Fenix que han sabido renacer de sus cenizas tras un periodo en el que la resiliencia ha sido la clave para seguir adelante.

Thanasi Kokkinakis se levanta tras al caída

Kokkinakis sufrió un desgarro grave en el músculo pectoral derecho que conecta con el hombro durante el Open de Australia. Aunque en este torneo realmente se agravó, ya que reveló que estuvo jugando con dolor y analgésicos durante unos cinco años. Incluso él mismo llegó a dudar de volver a poder jugar profesionalmente, hasta hoy.

El tenista salió entre lágrimas de la pista, pero esta vez de felicidad, tras haber dado el primer paso declarando tras el partido: ''Ha habido días en los que estás bien, otros en los que estoy pensando 'no hay posibilidad de que vuelva a jugar''. El jugador salió con hielo en el hombro, y aunque su recuperación aún es una incógnita, demostró que puede seguir dándolo todo.

Kyrgios, agradecido

Nick Kyrgios reaparece tras la polémica Batalla de los Sexos ante Sabalenka, calificando para los medios la noche en Brisbane como ''bastante buena'' en un torneo en su país que siempre es un placer jugar. Incluso antes del partido dijo que ''ganemos o perdamos, siempre pasaremos el mejor momento juntos''. Un buen preparatorio de cara al Open de Australia, donde participará gracias a la wildcard.

En los octavos de final se las verán con los franceses Doumbia y Reboul, que se encuentran los sextos cabezas de series. En cuanto a los individuales, Kyrgios debutará ante el estadounidense Aleksandar.