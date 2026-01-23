Open de Australia 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del sábado 24 de enero | Todo se adelanta por el calor, Sinner y Djokovic, el sueño de Wawrinka...
El sábado vuelve la acción en el Open de Australia con Jannik Sinner y Novak Djokovic como principales reclamos de la jornada, aunque con la previsión de temperaturas por encima de 40 grados como gran problema del día
El Open de Australia sigue avanzando y es el momento de que finalice la tercera ronda este sábado. Y lo va a hacer en un día muy extraño, marcado por las durísimas previsiones meteorológicas que van a hacer que hasta la jornada se tenga que adelantar y la organiuzación haya tenido que hacer encaje de bolillo para cuadrar todos los partidos que se van a disputar.
Esta previsión de altas temperaturas para el sábado en Melbourne ha propiciado que la organización haya decidido adelantar los horarios de esa jornada que arrancará media hora antes, a las 10.30 hora local, que serían las 00.30 horario del horario peninsular español. Habitualmente el orden de juego de cada día arrancaba a las 11.00, es decir, media hora más tarde, pero en esta ocasión, las temperaturas pueden superar los 40 grados y la dirección del primer Grand Slam del curso ha optado por prevenir la situación.
En lo que al tenis se refiere, destaca la presencia de Jannik Sinner y Novak Djokovic como principales reclamos de la jornada. El actual campeón se mide a Eliot Spizzirri, y saltará a la pista en el segundo turno de la central, después del choque del torneo femenino entre Karolina Pliskova y la vigente campeona, la Madison Keys,que abrirá la jornada. Djokovic, por su parte, ha sido incluido en el primer tramo de la sesión de tarde, en su duelo contra Botic Van de Zandschulp y a continuación se completará la sesión con el partido entre Naomi Osaka y la jugadora local Maddison Inglis.
Otro duelo que sobresale en la sesión es el del suizo Stanislas Wawrinka que pude disputar su último partido en Melbourne y se mide a Taylor Fritz, en la pista tres, la John Cain Arena.
Horario día 7 Open de Australia - Tercera ronda
Rod Laver Arena
00:30 - Karolina Pliskova-Madison Keys
No antes de las 02:00 - Eliot Spizzirri-Jannik Sinner
09:00 - Botic van de Zandschulp-Novak Djokovic
A continuación - Naomi Osaka-Maddison Inglis
Margaret Court Arena
00:30 - Jessica Pegula-Oksana Selekhmeteva
No antes de las 02:00 - Peyton Stearns-Amanda Anisimova
No antes de las 04:30 - Ben Shelton-Valentin Vacherot
09:00 - Anna Kalinskaya-Iga Swiatek
A continuación - Marin Cilic-Casper Ruud
John Cain Arena
00:30 - Lorenzo Musetti-Tomas Machac
A continuación - Elise Mertens-Nikola Bartunkova
07:00 - Stan Wawrinka-Taylor Fritz
No antes de las 08:30 - Elena Rybakina-Tereza Valentova
Kia Arena
00:30 - Karen Khachanov-Luciano Darderi
No antes de las 02:00 - Linda Noskova-Xinyu Wang
No antes de las 08:00 - Jakub Mensik-Ethan Quinn