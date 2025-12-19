Toni Nadal deja clara la diferencia entre su relación con Rafa y la de Alcaraz y Ferrero

Tras el anuncio de la separación de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero se han pronunciado todo tipo de voces, pero pocas más esclarecedoras sobre el proceso que viven que la de Toni Nadal, pese a las diferencias de su relación con Rafa

Hasta este lunes la relación entre Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz parecía tan fuerte como siempre, o al menos lo suficiente para seguir firme, más aún después de que el murciano tuviera el mejor año de su vida en 2025. Sin embargo, las diferencias en torno a una renovación de contrato hicieron que de la noche a la mañana todo saltara por los aires y después de siete años de colaboración, el de Villena dejara de formar parte del equipo de Carlitos, pese a que como él mismo dijo, le hubiera gustado continuar trabajando juntos para seguir buscando retos.

Este adiós supone el fin de una etapa, pues junto a Ferrero, Alcaraz se ha convertido en lo que es hoy en día, el mejor del mundo según el ranking ATP. Sin embargo, la realidad es que no es la primera vez que un tenista de la más absoluta élite se separa de su entrenador de juventud, ya sea por cansancio de alguna de las partes; por buscar nuevas opciones; o por el paso del tiempo, que hace mella en relaciones tan profundas como esta, en la que durante 12 meses al año se comparten horas y horas.

Toni y Rafa Nadal, un ‘rara avis’

Una de estas que se viene a la cabeza es sin duda alguna de la Toni y Rafa Nadal. El ‘tío Toni’ fue el encargado de convertir a Rafa Nadal en la leyenda que es hoy en día, sin embargo, a mitad de la carrera del astro balear decidió dar un paso al lado y desde entonces fue Carlos Moyá quien estuvo junto al de Manacor. Esto pudo parecer en su momento un golpe a la línea de flotación de la carrera del mejor deportista español de siempre, sin embargo la realidad es que les hizo crecer a ambos.

Por eso mismo el propio preparador es una voz autorizada para hablar de lo que puede significar la ‘ruptura’ de Alcaraz y Ferrero, aunque eso sí, hay ciertas diferencias que poco tienen que ver entre ambos acuerdos. Así lo ha confesado en ‘El Larguero’ de Cadena Ser, en el que expone la principal, el dinero: "Con Rafael tenía otra condición: que no cobraba, así que podía opinar lo que quería. Nunca cobré por Rafa, pero me iba bien en mis negocios, con mis hermanos. Estuvo tanto tiempo con Rafael porque le salía muy barato, les salía a buen precio. Rafael me decía que ‘por lo que cobra mí tío, a ver a quién voy a encontrar’”.

No obstante es consciente de que en el caso de Alcaraz, pese a que cree que no es por un motivo tenístico, al ser tan buenos los resultados, si que debe haber sido una decisión con la que Carlos o su entorno no estaban alineados, porque al final “el que paga manda”.