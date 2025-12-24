Carlos Alcaraz no entiende de Nochebuena ni de Navidad

El tenista murciano, en medio de todo el revuelo generado por su ruptura con Ferrero, continúa con su hoja de ruta para llegar con las máximas garantías posibles al Open de Australia

Pese a haber terminado en la cima del ránking mundial, Carlos Alcaraz no va a terminar con buenas sensaciones el 2025 por culpa de su ruptura con Juan Carlos Ferrero. La noticia sorprendió a propios y extraños, salvo al entorno del tenista murciano, que parece haber sido el causante de dicho divorcio laboral.

Y mientras son muchos los expertos que valoran esta separación a nivel profesional, el número uno del mundo prefiere hablar como mejor se le da, con raqueta en mano. El de El Palmar no entiende de fiestas navideñas y hoy día 24 de diciembre se ha dejado ver por las pistas para ejercitarse. No quiere que el ruido le distraiga de su preparación para el Open de Australia, la primera cita en la que se dejará ver en el nuevo año que se avecina.

Ferrero pide tiempo y no descarta trabajar con Sinner

Al mismo tiempo, Juan Carlos Ferrero ha roto su silencio en una entrevista concedida al diario Marca y en la misma ha hablado sobre todo el asunto, así como se ha pronunciado sobre su futuro a corto y medio plazo. Por el momento, no ve posible una vuelta con Alcaraz: "Creo que tal vez los dos necesitamos un tiempo para acabar de asimilar esta ruptura. No es algo tan fácil. Ahora mismo yo estoy dolido. Estas relaciones son complicadas de dejar de un día para otro. Y tiene que pasar un tiempo de duelo. Y, sobre todo, supongo que también me dolerá cuando lo vea jugar en los torneos. Ahí entran muchas experiencias vividas. Creo que va a tomar un tiempo".

Entre otras cuestiones, le han preguntado sobre si sería capaz ahora de entrenar a Jannik Sinner, el gran rival de Carlos en la actualidad, no ha querido cerrarse la puerta del italiano del todo: "Sería algo que tendría que pensar. Son jugadores extraordinarios, pero como he dicho antes no es el momento de pensar en algo así y de decir que sí o que no. Ahora es el momento de pasar la etapa difícil porque todos los días pienso todavía en Carlos y no es el tiempo de pensar en otros".

Sinner elige un 'outfit' arriesgado para el Open de Australia

En lo que a Sinner se refiere, el italiano también se encuentra ya preparándose para la primera gran cita del nuevo año, el Open de Australia. Y, por el momento, ya tiene claro los colores que lucirá en el primer 'Major' del curso. El transalpino se ha decantado por un outfit muy arriesgado al igual que en años anteriores. Nike y él han decidido repetir el color mostaza y apostar por un tono verde limón para la sesión nocturna.