Apuestan por Ferrer o Moyá para entrenar a Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz sigue con Samu López como entrenador principal tras separarse de Juan Carlos Ferrero, sin embargo, el exjugador Steve Johnson apuesta por la incorporación de Carlos Moyá o David Ferrer a su equipo

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero anunciaron hace unas semanas que iban a dejar de trabajar juntos esta temporada, en una de las noticias más inesperadas del año en el tenis. Desde entonces es Samu López quien ha asumido ese rol, pero la duda es si alguien más se va a sumar al equipo. No son pocas las voces que se han pronunciado al respecto de si es o no necesaria esa figura o quien podría ser.

Pero pocos han hablado de quien consideran buena opción con la vehemencia del ex tenista estadounidense Steve Johnson, ganador de una medalla de bronce olímpica en dobles en Río 2016 y de cuatro títulos ATP individuales, quien tiene claras sus preferencias, Carlos Moyá o David Ferrer: "Alcaraz va a firmar con alguien al 100%. Manteniendo la línea española, mi instinto me dice alguien como Carlos Moyá o David Ferrer".

Ferrer, una apuesta segura

En el caso de David Ferrer sería apostar por un exjugador recién retirado que ha comenzado su aventura en los banquillos como capitán español de Copa Davis. Allí ha contado en varias ocasiones con Alcaraz y parecen tener buena relación. Eso sí, el hecho de que no haya entrenado a ningún top puede ser un problema, más allá de que empezar con Carlos sería una apuesta casi segura de éxitos. Se conocen y sobre todo, conoce lo que se mueve en el circuito. Algo que recalca el propio Steve Johnson: "Ferrer nunca ganó un Grand Slam ni fue el número uno, pero sabe lo que es estar entre los 10 mejores durante más de una década y en este tipo de momentos".

Moyá y la experiencia con Rafa Nadal

En el caso de Carlos Moyá la apuesta sería incluso más probada, pues supondría sumar al equipo un técnico que ha entrenado a Rafa Nadal en el tramo final de su carrera. Y al igual que sería para Carlitos, asumió el rol con Rafa una vez que se separó de su mentor, en este caso su tío Toni Nadal. Por eso mismo sabe perfectamente lo que hay, ha sido número 1 y ha entrenado a alguien del nivel del murciano. Su palabra sería muy poderosa y un paso lógico para el actual número 1 del mundo, en lo que se alejaría de experimentos. Es más, Jannik Sinner ya contactó al español antes de que Darren Cahill se decidiera a continuar un año más a su lado.