Tsitsipas relata el calvario que ha viviendo en 2025: ''Prefiero dejar el tenis si no puedo disfrutarlo sin dolores''

El griego afronta 2026 con la intención de dejar atrás el año más difícil de su carrera, reconociendo el impacto físico y mental de sus problemas de espalda que le hicieron plantearse seriamente su continuidad en el tenis español

El mismo Stefanos Tsitsipas ha definido la temporada 2025 como la más difícil y dolorosa de su carrera profesional. Y es que ha estado marcada por una persistente lesión de espalda y una crisis de confianza derivada de esta, terminando fuera del Top 30 por primera vez en siete años: comenzó la temporada en el 11º puesto y la terminó en el 34º. Una campaña que en marzo parecía que iba a mejorar, cuando ganó a Félix Auger-Aliassime en la final del ATP 500 de Dubái, siendo su único título en este año.

2026, el año en el que espera volver por la puerta grande

Comenzar un nuevo año pasa también por soltar lo malo del pasado, y eso es lo que parece que quiere hacer Stefanos Tsitsipas. Es por eso que ya tiene la vista puesta en su inminente participación en la United Cup, que tendrá lugar mañana 2 de enero, donde Grecia se enfrentará a Japón. En una comparecencia ante los medios, ha hablado sobre el duro año que vivió: ''En los últimos tres o cuatro torneos de la pasada temporada, apenas podía ponerme en pie, así que era necesario encontrar una solución, algo que realmente me ayudara a recuperarme''.

Una dura recuperación en la que ha ''tomado todos los pasos inimaginables y necesarios'', diciendo orgulloso que ha ''completado la pretemporada sin dolor no molestias'' deseando que ''esto se pueda mantener durante todo el año''.

La pesadilla de Tsitsipas

''Estuve seis u ocho meses en los que mi mayor preocupación al saltar a la pista para competir era saber si podría terminar el partido y, en caso de ganar, si estaría preparado para jugar el siguiente encuentro. Me asusté mucho después del US Open, porque estuve dos días sin poder andar. Eso hizo que me replanteara mi futuro. Visité a uno de los médicos deportivos más prestigiosos del mundo y tan solo deseo que las buenas sensaciones que tengo sigan igual'', apuntaba al nuevo año con una visión renovada.

Stefanos pensó en retirarse

''Verme tan gravemente lesionado y en un estado de forma física y mental tan malo y sombrío durante tanto tiempo, te vienen a la mente muchas cosas. Fue imposible no pensar qué sería de mi vida en el futuro si seguía así. Hubo momentos en los que me preguntaba a mí mismo por qué hacía eso, qué necesidad tenía de sentir tanto dolor'', comentaba Tsitsipas. Incluso llegó a asegurar: ''Prefiero dejar el tenis si no puedo disfrutarlo sin dolores que estar luchando constantemente con problemas de salud''.

El tenista griego apuesta por confiar en el curso de las cosas, dando un alegato en el que asegura que quiere ''ser feliz'' y en caso de que no pueda seguir compitiendo tendrá ''que dejarlo'' aunque su sueño sería ''seguir compitiendo durante diez años más''. Comenta que el tenis se ''lo ha dado todo'' y que ''sería durísimo tener que abandonarlo''. A un día del comienzo de su participación en la United Cup 2026, se puede decir que esta competición le servirá para ver la evolución de su lesión y si ha logrado superar este bache.