Alavés - Betis: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports

Choque de máxima necesidad para los objetivos de ambos equipos, situados en los dos extremos opuestos de la clasificación en la Primera división española

El Deportivo Alavés y el Real Betis se enfrentan en la noche de este domingo en el primer choque como local en esta segunda vuelta para los babazorros, que marcan actualmente los puestos de descenso con sus 19 puntos en la decimoctava posición, y en el estreno como visitante tras el ecuador liguero en el caso de los verdiblancos, quienes llegan a este partido después de recortar distancias con la quinta plaza del RCD Espanyol pero empatado a puntos en el sexto puesto con el RC Celta de Vigo.

Así llegan el Deportivo Alavés y el Real Betis

El Alavés recibe al Betis inaugurando su silla caliente en la zona de descenso, a la que cayó tras perder ante el Atlético (1-0) y ver alargada una dinámica de cinco jornadas sin ganar con derrotas contra Villarreal (3-1), Osasuna (3-0) y Real Madrid (1-2) más el empate entre medias con el Oviedo (1-1). En LaLiga no vence desde el 6 de diciembre, ante la Real Sociedad (1-0). Otra realidad totalmente distinta muestra en la Copa del Rey, donde se medirá en cuartos de final al conjunto 'txuri-urdin' tras eliminar en octavos al Rayo Vallecano (2-0) y el dieciseisavos al Sevilla (1-0).

Tras dos victorias seguidas como local ante el Elche, en Copa del Rey (2-1), y frente al Villarreal, en LaLiga (2-0), el Betis cayó a domicilio el pasado jueves ante el PAOK de Salónica (2-0) y el sábado tuvo que hacer de nuevo las maletas para buscar este domingo su primer triunfo liguero como visitante en un 2026 que empezó con un 1-1 frente al Real Oviedo y un severo 5-1 contra el Real Madrid, la segunda mayor goleada encajada en la 'era Pellegrini' y la primera derrota como visitante en este curso.

Alavés - Betis: fecha y horario del partido de la jornada 21 de LaLiga 25/26

El duelo entre babazorros y heliopolitanos, en la segunda cita de la segunda vuelta liguera en la Primera división española, tendrá lugar este domingo, día 25 de enero de 2026, a partir de las 21:00 horas en el Estadio de Mendizorroza de Vitoria (Álava). Hace apenas 72 horas -que prácticamente han transcurrido entre vuelo y vuelo-, el Betis estaba jugando en tierras griegas ante el PAOK; mientras los de Coudet han tenido toda la semana para prepararlo.

Alavés - Betis: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la vigésimo primera jornada de la temporada liguera en la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal DAZN LaLiga TV, sintonizable a través de la propia plataforma de DAZN, tanto en su versión web como en su aplicación para dispositivos móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de Movistar+ (dial 55), Orange TV (canal 113) o LaLiga Bar. Además, la previa podrá seguirse por RTV Betis y por el canal de YouTube del club, que volverán a conectar tras el pitido final.

Alavés - Betis: ¿Cómo seguir online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este domingo entre el Deportivo Alavés y el Real Betis Balompié, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, este periódico publicará un resumen de este duelo de la décima jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Eduardo Coudet, de Manuel Pellegrini y del resto de protagonistas.