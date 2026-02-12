Movistar Team presenta un equipazo en Murcia y anuncia el estreno de un fichaje

El equipo telefónico ha llevado, entre otros, al ganador de etapa en Valencia, Raúl García Pierna, y a un Juanpe López que se estrena esta temporada

Movistar Team vuelve a vivir un inicio de temporada ilusionante, que tuvo su culminación con el triunfo de Raúl García Pierna en la última etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana.

A ese gran resultado se unieron las grandes noticias que llegaban desde el Tour de Omán, donde Diego Pescador y Nairo Quintana lucharon hasta el final por el podio y acabaron el Top-10, lo que en el caso del excampeón del Giro 2014 y de la Vuelta 2016 es una gran sorpresa después de vivir un 2025 muy duro.

Esos resultados, más los previos del propio Pescador, del eritreo Natnael Tesfazion en Australia, o de Iván Romeo le han permitido situarse entre los cinco mejores equipos del año. Un ránking que vuelve a liderar claramente desde el principio el UAE Team Emirates.

El equipo español se ha centrado ahora en las pruebas que va a disputar en España, donde ahora llega la Vuelta a la Región de Murcia y la Vuelta a Andalucía, aparte del UAE Tour, a donde iba a ir Enric Mas, pero una caída le ha obligado a cambiar su calendario y saltarse esa cita.

En Murcia, uno de los nuevos fichajes del Movistar Team vivirá su estreno con el maillot telefónico, que además le servirá para preparar la Vuelta a Andalucía 2026, donde su presencia ya está confirmada. Se trata del sevillano Juanpe López, uno de los fichajes más sonados del conjunto español para este año.

Juanpe López vuelve a competir

Aparte del andaluz, el equipo Movistar también lleva a Murcia a dos de los ciclistas que más están puntuando en este arranque de año, Raúl García Pierna -único ganador de etapa en 2026 para el equipo español- y Jon Barrenetxea, o al ecuatoriano Jefferson Cepeda que también es una opción fiable para escapadas y llegadas masivas.

Junto a ellos completan el equipo Jorge Arcas y dos chavales del 'filial' y con un gran futuro, como son Javier Cubillas e Ibai Villate.

La Vuelta Ciclista a la Región de Murcia 2026 se celebra en dos días -13 y 14 de febrero- y cuenta con dos etapas de gran exigencia. La primera parte desde el Puerto de Cartagena y finaliza en Yecla; mientras que la segunda parte de Murcia y finaliza en Santomera.

Entre los rivales que encontrará el Movistar Team en tierras murcianas está todo un velocista como Pidcock (Q36 Pro Cycling), Pello Bilbao (Bahrain Victorius), Scarponi (Astana)... Un buen cartel para una carrera que recupera los dos días de competición siete años después.