Wout Van Aert sufre una dolorosa lesión: "Está tan inflamado que hemos tenido que llevarlo al hospital para ver si se puede examinar"

El corredor del equipo Visma estaba peleando por la victoria en la quinta cita de Exact Cross cuando una aparatosa caída le obligó a abandonar

No empieza nada bien el año para Wout van Aert. Tras apretar los dientes y ponerse en forma hasta el punto de poder pelear en el mano a mano con Mathieu Van der Poel en la temporada de ciclocrós, una caída complica ahora la que será su preparación para la campaña en ruta; tal y como confirma el equipo Visma, señalando además que debe ser operado y su temporada de ciclocrós ha terminado.

El ciclista belga cayó lesionado en la quinta cita de Exact Cross, disputada este viernes en Mol (Bélgica) bajo una intensa nevada. Después de mantenerse con Van der Poel durante seis vueltas, en la séptima Van Aert dio con sus huesos contra el suelo y, pese a intentar continuar, se vio obligado a abandonar por el intenso dolor que tenía en su tobillo derecho.

Van Aert dice adiós a la temporada de ciclocrós

La preocupación del equipo Visma, más allá del complicado estado físico en el que queda su jugador, se debe a que la dolencia afecta a la misma pierna en la que se lesionó durante la Vuelta a España 2024. En aquel momento ya le costó recuperar su mejor versión y ahora debe pasar por el quirófano al sufrir una pequeña fractura. Será operado el sábado, tras lo cual se centrará en su recuperación.

“Claro que estoy muy decepcionado por tener que terminar mi temporada de ciclocross así. Me sentía cada vez mejor, incluso hoy en Mol. Tenía muchas ganas de la carrera de Zonhoven y del Campeonato de Bélgica. Pero ahora me centraré en la recuperación y, más adelante, en la preparación para la temporada de ciclismo en carretera", avisa.

Tristeza en Visma

Antes de conocerse ese crudo desenlace, el director del equipo, Jan Boven, ya hablaba de lo mucho que le dolía el tobillo a su pupilo. "No pudo terminar la carrera porque tiene mucho dolor en el tobillo. Tiene dos pequeñas abrasiones en la rodilla, pero el tobillo es lo que más le duele. El tobillo está tan inflamado que hemos tenido que llevarlo al hospital para ver si se puede examinar en este momento. El cross en Zonhoven es dentro de dos días. No podemos asegurar al cien por cien si podrá participar allí", comenta antes de reseñar que le entristece especialmente que este no haya podido recoger los frutos de su arduo trabajo.

"Físicamente, Wout hizo su mejor cross del invierno. Especialmente cuando volvió a la cabeza de la carrera, se le vio tranquilo. Es una pena que no hayamos podido ver el resultado de tal trabajo", sentencia.

El día de gloria de Van Aert en los Campos Elíseos

Como decíamos, Van Aert tardó en recuperar su golpe de pedal, pero cuando lo hizo dio un auténtico espectáculo en la última etapa del Tour de Francia 2025, la cual concluyó en los Campos Elíseos. Ante un Tadej Pogacar deseando poner el broche a su cuarta Grande Boucle, el belga tiró de potencia física para soltarle en la última subida a Montmartre y conseguir uno de los triunfos más brillantes de su carrera.