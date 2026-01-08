España da la lista para reconquistar el campeonato de Europa de fútbol sala

El seleccionador español, Jesús Velasco, reduce a 16 la lista de jugadores para el Europeo con mayoría de representantes del Jimbee Cartagena

La reconquista de la selección española de fútbol sala ha comenzado. Este jueves, el seleccionador nacional, Jesús Velasco, ha hecho oficial la lista de 16 jugadores que lucharán por recuperar el dominio continental, en un Europeo 2026 que arranca el próximo 23 de enero en Eslovenia, Lituania y Letonia.

España debuta, precisamente, ante la anfitriona Eslovenia, ese día 23 a las 20:30 horas, en una fase de grupos en la que también se enfrenta a Bielorrusia el lunes 26 (17:30 horas) y frente a Bélgica el jueves 29 (17:30 horas).

Vamos a por 2026 con mucha ilusión, nos espera un torneo muy exigente y vamos a dar el máximo y pelear por un título", señalaba un Velasco que tiene este año como retos, aparte del Europeo, la clasificación para el Mundial de 2028, que luego empieza en octubre.

De la lista inicial de 30 jugadores que dio, el nuevo seleccionador nacional la ha dejado en 16, de los que aún debe dejar fuera a uno. Esos 16 se concentrarán el lunes 12 de enero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de Madrid, donde los jugadores realizarán 10 sesiones de entrenamiento antes de viajar a Eslovenia ya con el grupo definitivo.

España cuenta con una combinación de veteranía y juventud, entre la que destacan las novedades del meta Antonio Navarro, que milita en el Quesos El Hidalgo Manzanares, los alas cierre Ricardo Mayor y Adrián Rivera, de ElPozo Murcia, y los alas Dani Zurdo, del Jaén Paraíso Interior, y Novoa, de O Parrulo Ferrol. Aparte, están los Didac, Adolfo, Rivillos, Chemi, Cecilio, Gordillo... nombres clásicos en los últimos años en el fútbol sala español. Fuera de la lista también se han quedado nombres importantes con respecto a los 30 que inicialmente estaban en la prelista ofrecida a la UEFA.

Convocatoria España para el Europeo 2026 de fútbol sala

Ésta es la lista de 16 jugadores que Jesús Velasco ha hecho pública y que aspiran a ir al Europeo de fútbol sala 2026:

Porteros: José Miguel Oliver Solano (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Dídac Plana Oltra (Barça) y Antonio Navarro López (Quesos El Hidalgo Manzanares).

Cierres: Antonio Pérez Ortega (Barça) y José Antonio Fernández Raya (Movistar Inter).

Alas-cierre: Miguel Ángel Cano Mellado (Jimbee Cartagena Costa Cálida) Ricardo Mayor Gonzálvez y Adrián Rivera González (ElPozo Murcia Costa Cálida).

Alas: Francisco José Cortés Hernández (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Cecilio Morales Barbado (Movistar Inter), David Novoa del Hoyo (O Parrulo), Daniel López López (Jaén Paraíso Interior) y Mario Rivillos Plaza (Illes Balears Palma Futsal).

Ala-pívot: Adolfo Fernández Díaz (Barça).

Pívots: Jesús García del Pino Gordillo (MFK Tyumen) yPablo Ramírez González (Jimbee Cartagena Costa Cálida).