España hace público un avance de su arsenal para el Europeo: "Vamos a pelear por el título”

Jesús Velasco ha dado una lista previa de 30 jugadores, que se quedará en 16 el 8 de enero del próximo año

“Sabemos que en Europa no hay partidos sencillos. Todas las selecciones han crecido mucho y cualquier error se paga caro. Nuestro objetivo es competir cada encuentro como si fuera una final”. Con esas palabras, el seleccionador nacional de fútbol sala, Jesús Velasco, anticipaba los objetivos con los que el combinado español irá al Europeo, donde espera lavar la mala imagen que dejó en el Mundial, donde cayó en la fase de octavos de final ante Venezuela.

La selección española de fútbol sala disputa entre el 21 de enero y el 7 de febrero el Campeonato de Europa, que van a acoger Letonia, Lituania y Eslovenia. Para ello, el seleccionador español ha dado una prelista de 30 jugadores, que finalmente se quedará en 16 el 8 de enero una vez que, este fin de semana, se juegue la Supercopa en las islas Baleares y que se dispute, la próxima semana, la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga de Primera división. Los 16 que queden en la lista definitiva se concentrarán el 12 de enero.

En la prelista hay novedades y alternativas para cubrir cualquier eventualidad, aunque Jesús Velasco ya sabe que no podrá contar con Renato Lopes (Jimbee Cartagena), Eloy Rojas (Jaén Paraíso Interior o Juan Emilio (Quesos El Hidalgo Manzanares).

"Vamos a por 2026 con mucha ilusión, nos espera un torneo muy exigente y vamos a dar el máximo para pelear por el título”, señala el técnico toledano, que llega a este partido con un balance de 12 victorias, un empate y una derrota en los 14 partidos que ha dirigido.

España ha quedado encuadrada en el grupo C, que se disputará en Liubliana, junto a las selecciones de Eslovenia, Bielorrusia y Bélgica.

Jugadores convocados en la prelista de la selección española de fútbol sala

Porteros: José Miguel Oliver Solano, Chemi, (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Jesús Herrero Parrón (Movistar Inter), Dídac Plana Oltra (Barça), Asier Llamas Echeverría (Osasuna Magna) y Antonio Navarro López (Quesos El Hidalgo Manzanares).

Cierres: Antonio Manuel Sánchez Tienda, Boyis, (Viña Albali Valdepeñas), Antonio Pérez Ortega (Barça), José Antonio Fernández Raya (Movistar Inter) y Francisco Tomaz Braga Nunes Cavalcante (Jimbee Cartagena Costa Cálida).

Ala-cierres: Miguel Ángel Cano Mellado (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Ricardo Mayor Gonzálvez, David Álvarez Muntéis y Adrián Rivera González (ElPozo Murcia Costa Cálida) y Raúl Gómez del Olmo (Movistar Inter).

Alas: Francisco José Cortés Hernández y Gonzalo Castejón Fluixa, Gon Castejón, (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Cecilio Morales Barbado, Javier Mínguez Rubio y Francisco Paniagua Soler, Pani, (Movistar Inter), David Novoa del Hoyo (O Parrulo), Pablo Muñoz Moya (Servigroup Peñíscola), Daniel López López, Dani Zurdo, (Jaén Paraíso Interior) y Mario Rivillos Plaza (Illes Balears Palma Futsal).

Ala-pívots: Adolfo Fernández Díaz (Barça), Daniel Gabriel García (Quesos El Hidalgo Manzanares), Esteban Cejudo Guerrero (Jaén Paraíso Interior) y Sergio González Pérez (Barça).

Pívots: Jesús García del Pino Gordillo (MFK Tyumen de Rusia), Pablo Ramírez González (Jimbee Cartagena Costa Cálida) y Diego Sancho Bonet (Servigroup Peñíscola).