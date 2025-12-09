Jesús Velasco esboza su lista de convocados para el Europeo de fútbol sala con Serbia como 'sparring'

La Selección española de fútbol sala dará uno de sus últimos pasos en la preparación par la cita continental con un doble enfrentamiento ante la selección balcánica

A poco más de un mes para que se celebre el Campeonato de Europa en Letonia, Lituania y Eslovenia, exactamente ente el 21 de enero y el 7 de febrero, el seleccionador de fútbol sala, Jesús Velasco, ha hecho oficial la convocatoria para los partidos amistosos que se disputarán en Serbia los días 20 y 22 de diciembre, la cual cuenta con una base de jugadores que se acercará mucho a la que dispute finalmente el Europeo.

De cara a esta nueva cita de preparación tenemos que la concentración del combinado nacional arrancará el día 15 de diciembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, siendo el 18 el momento en el que se desplazará hasta el país balcánico.

En cuanto a las fechas y los lugares en los que tendrán lugar dichos partidos, el primer de ellos se celebrará el 20 de de diciembre en Nis, mientras que el segundo tendrá lugar en Vrnjacka Banja dos días después. Está previsto que ambos comiencen a las 18:00 horas.

De la lista facilitada por Jesús Velasco destaca la consolidación del meta Antonio Navarro, de Quesos El Hidalgo Manzanares, y de jugadores jóvenes, pero ya asentados en la élite, como el cierre Antonio Pérez (Barça), y los alas-cierre Mellado (Jimbee Cartagena) y Adrián Rivera (ElPozo Murcia), además de contar como pívots Jesús Gordillo (MFK Tyumen de Rusia) y Pablo Ramírez (Jimbee Cartagena).

La lista la forman 15 jugadores, de los que serán 14 los que viajen a Serbia y son los siguientes:

- Porteros: José Miguel Oliver Solano, Chemi (Jimbee Cartagena), Dídac Plana Oltra (Barça) y Antonio Navarro López (Quesos El Hidalgo Manzanares).

- Cierres: Antonio Pérez Ortega (Barça) y José Antonio Fernández Raya (Movistar Inter).

- Alas-cierre: Miguel Ángel Cano Mellado (Jimbee Cartagena) y Adrián Rivera González (ElPozo Murcia).

- Alas: Francisco José Cortés Hernández (Jimbee Cartagena), Cecilio Morales Barbado y Javier Mínguez Rubio (Movistar Inter), Daniel López López, Dani Zurdo (Jaén Paraíso Interior) y Mario Rivillos Plaza (Illes Balears Palma Futsal).

- Ala-pívot: Adolfo Fernández Díaz (Barça).

- Pívots: Jesús García del Pino Gordillo (MFK Tyumen de Rusia) y Pablo Ramírez González (Jimbee Cartagena).