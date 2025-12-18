La lista final de los Hispanos para el Europeo de balonmano deja fuera a Urdangarín

El seleccionador español, Jordi Ribera, convoca a 18 Hispanos para preparar el Europeo que arranca el 15 de enero

No es la lista definitiva de los Hispanos, pero de aquí saldrá el plantel que juegue el próximo Campeonato de Europa, que se disputa en Dinamarca, Suecia y Noruega desde el 15 de enero al 1 de febrero de 2026. El seleccionador español masculino de balonmano, Jordi Ribera, daba una lista de 18 que será con la que empiece a preparar este torneo y con la que se jugará el torneo previo. A partir de ahí llegarán los descartes y el número concreto de jugadores -que previsiblemente serán 16- que estará en el Europeo.

Ribera ha convocado a 18 jugadores para una fase de preparación que arrancará el 2 de enero, con una concentración que durará hasta el inicio del Torneo Internacional de España (TIE), que se celebrará del 8 al 11 de enero en el Navarra Arena de Pamplona. Tras éste dará los descartes y si necesita algún cambio y viajará con el plantel definicito, el día 13 de enero, a la localidad danesa de Silkeborg. Esa es la sede donde España afrontará la primera fase del campeonato de Europa.

En Pamplona se enfrentará a Eslovaquia y Túnez, además de un tercer rival por determinar entre Portugal, Egipto e Irán, tres selecciones que permitirán a Jordi Ribera valorar el estado de la preparación y el nivel del equipo de cara al torneo venidero que comienza apenas cuatro días después.

La gran novedad de esta lista con respecto a la última ha sido el regreso del lateral izquierdo Dani Dujshebaev. También lo hace su hermano Alex y el pivote Abel Serdio. Mientras, causan baja Pablo Urdangarin (BM Granollers), Mario Nevado (Bidasoa) y Álvaro Martínez (BM Logroño).

Ribera mezcla jugadores nuevos y experimentados

"Es una lista, como siempre, que combina gente con experiencia y gente más joven, e incluso jugadores para los que puede ser su primera experiencia en una competición. En una competición que, evidentemente, va a ser muy exigente, siempre debe haber una selección que mezcle la experiencia de haber estado en momentos difíciles y complicados con la ilusión de quienes se incorporan por primera vez", afirmaba el entrenador de los Hispanos.

Otra baja destacada, aunque previsible, es la del capitán Gonzalo Pérez de Vargas, que se ha recuperado recientemente de una rotura en el ligamento cruzado de una de sus rodillas y que estaba en la prelista. Como porteros se ha llevado al próximo meta del Barça Sergey Hernández, del Magdeburgo, y a Nacho Biosca, del HBC Nantes francés.

Aparte de Biosca, que suplió a Rodrigo Corrales en la última lista y se ha quedado, también están el sevillano Serradilla (Stuttgart) y dos juagdores del Granollers, el central Natan Suárez y el lateral zurdo Marcos Fis.

Convocatoria de España previa al Europeo de balonmano masculino

Porteros: Nacho Biosca (HBC Nantes/FRA) y Sergey Hernández (Magdeburgo/ALE)

Centrales: Natan Suárez (Sporting Lisboa/POR) e Ian Tarrafeta (Nantes/FRA)

Lateral derecho: Marcos Fis (Fraikin Granollers), Imanol Garciandia (Pick Szeged/HUN) y Alex Dujshebaev (Kielce/POL)

Lateral izquierdo: Daniel Dujshebaev (KS Kielce/POL), Antonio Serradilla (Stuttgart/ALE), Jan Gurri (Sporting Lisboa/POR) y Agustín Casado (Montpellier/FRA).

Extremo derecho: Aleix Gómez (Barça) y Kauldi Odriozola (Nantes/FRA)

Extremo izquierdo: Ian Barrufet y Dani Fernández (Barça)

Pivote: Javier Rodríguez (Benfica/POR), Víctor Romero (Sporting Lisboa/POR) y Abel Serdio (Wisla Plock/POL).