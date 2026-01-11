Los Hispanos reciben el primer aviso serio antes el Europeo de Balonmano

La selección española de balonmano llegó a dominar a Portugal de seis goles en la segunda mitad, pero se dejó remontar en los cinco últimos minutos y cedió el Torneo Internacional de España 2026

Portugal vuelve a aguar la fiesta española y crea dudas a los Hispanos antes de afrontar el Europeo 2026 de balonmano. El equipo luso, como hiciera hace un año en el Mundial, remontó en la segunda mitad la ventaja española al descanso y se hizo con el Torneo Internacional de España 2026, celebrado estos días en el Navarra Arena de Pamplona.

Portugal demostró la imagen de solidez que ya dio el pasado año en el Campeonato del Mundo, donde fueron cuartos, y superó a España por 31-34 en un partido donde los de Jordi Ribera mostraron que aún tienen que ajustar muchas cosas para poder aspirar a las medallas en el Europeo.

Lo positivo es que los Hispanos no dieron la triste imagen de hace un año y que perdieron el partido por culpa de unos últimos minutos fatales. España llegó a ir mandando de seis en la segunda mitad y afrontó los diez últimos minutos con tres goles de ventaja (28-25), pero toda la solidez defensiva mostrada hasta ese momento se vino entonces abajo e, incomprensiblemente, encajó cinco goles en ese tiempo que permitieron la remontada lusa.

Aviso para los Hispanos que llega, por fortuna, antes de que tengan que afrontar lo verdaderamente importante. Eso llegará a partir del jueves. Ahí no pueden cometer errores como éste.

Si se hace un balance general, el equipo de Jordi Ribera se iría de Pamplona con buena nota. Goleó a Eslovaquia y Túnez y jugó a un gran nivel, y dominó a una selección como la portuguesa durante la mayor parte del encuentro. Ese final hace que la nota baje, pero las sensaciones, pese a ello, no son malas.

Agustín Casado y Aleix Gómez tomaron la iniciativa de inicio en una primera parte marcada por la igualdad y por las alternativas en el marcador, que se decantó favorablemente para España (15-14) gracias a los goles finales de Dani Fernández y Fis.

España manda de seis tras el descanso

La segunda parte comenzó con España apretando en ataque y, pese a los goles de Martim Costa e Iturriza, yéndose en el marcador (24-18) en sus mejores minutos de juego. Odriozola y Dani Dujshebaev encontraban la portería contraria y, aunque Portugal defendía bien, España mantenía una renta cómoda conforme pasaban los minutos.

Fue una fase en la que las defensas se imponían a los ataques y el marcador se movía poco, lo que favorecía a los intereses del cuadro de Ribera. Sin embargo, los lusos 'vieron la luz', lograron igualar el partido a seis del final y, pese a que España se adelantó de nuevo, los nervios atenazaron a los Hispanos. Leonel Fernandes y Frade mantuvieron la sangre fría y estuvieron más acertados para decantar el encuentro a favor de su selección.

Ficha técnica del España 31-34 Portugal

España (15+16): Sergey; Aleix Gómez (4), Álex Dujshebaev (3), Casado (4), Serdio (1), Tarrafeta (5), Barrufet (3) -siete inicial- Serradilla, Gurri (1), Odriozola (3), Garciandia (2), Fis (2), Dani Dujshebaev (1), Suárez, Víctor Romero, Nacho Biosca, Dani Fernández (2), Álvaro Pérez, Javier Rodríguez.

Portugal (14+20): Capdeville; Areia (2), Costa (3), Iturriza (3), Luis Frade (4), Salvador (6), Miguel Neves (1), Martim Costa (7) -siete inicial- Monterio, Silva (2), Fernandes, Branquinho (2), Ferreira, Gomes (4), Brandao, Cavaicanti, Tonicher, Valerio.

Parciales cada cinco minutos: 3-2, 5-4, 8-8, 10-10, 12-12, 15-14 (descanso), 19-17, 24-19, 25-22, 28-25, 30-29, 31-34 (final).

Árbitros: Nychlas Nygaard y Jonas Primdahl (Dinamarca). Excluyeron a Serradilla, Gurri y Garciandia por España y a Miguel Neves, Fernandes, Salvador, Costa por Portugal. Iturriza vio la roja mediada la segunda mitad (41').