Los Hispanos inician la concentración para el Europeo con un plan marcado: "Siempre debe haber una mezcla de experiencia e ilusión"

La selección española masculina de balonmano comenzará su andadura en la cita continental, la cual tendrá lugar en Dinamarca, Suecia y Noruega, el próximo 15 de enero

Esto ya está aquí. La selección española de balonmano ha comenzado su concentración en Pamplona para disputar el Torneo Internacional de España, del 8 al 11 de enero, en el cual disputarán tres partidos en Navarra para como preparación del EHF EURO 2026 que inician el 15 de este mes.

Los chicos de Jordi Ribera tienen por delante diez días de trabajo que pondrán en funcionamiento al equipo y que tendrán como colofón tres encuentros ante Eslovaquia, Túnez y un tercer rival por determinar como guinda antes de tomar rumbo a Dinamarca, Suecia y Noruega, sedes del Europeo

La expedición española llegó ayer al Hotel NH Pamplona Iruña Park para, ya por la tarde, realizar la primera sesión. Los Hispanos se ejercitarán en doble sesión, mañana y tarde, alternando trabajo en pista y gimnasio, con el objetivo de encarar la primera jornada del TIE ante Eslovaquia (8 de enero, 19:30h.) con los automatismos asimilados por este joven grupo.

A este compromiso se suman el duelo ante Túnez (10 de enero, 19:30 horas) y un tercer encuentro por determinar ante Portugal, Egipto o Irán el próximo 11 de enero. Los Hispanos ya trabajan con la vista puesta en volver a tocar metal en un Campeonato de Europa.

La plata obtenida en el EHF EURO 2022, tras caer por 27-26 ante Suecia en el Budapest Multifunctional Arena, constituye la última presea continental del equipo de Jordi Ribera. En la edición de 2024, una durísima Preliminary Round ante Croacia, Austria y Rumanía apartó al combinado nacional de la lucha por el cetro europeo, una situación que quieren revertir en esta edición, que tendrá como sede la ciudad danesa de Herning.

El plan marcado por Jordi Ribera

Para la conquista del Torneo Internacional de España primero y del EHF EURO 2026 después, Jordi Ribera ha apostado por un grupo de jugadores que combina la veteranía de nombres como Alex Dujshebaev o Aleix Gómez con el talento emergente de jóvenes como Marcos Fis o Antonio Serradilla.

Un bloque equilibrado a ojos del seleccionador nacional, que valoró positivamente a los 18 jugadores convocados: “En una competición que va a ser muy exigente, siempre debe haber una selección que mezcle la experiencia de haber estado en momentos difíciles con la ilusión de quienes se incorporan por primera vez”.

La primera prueba, ante Eslovaquia

Los Hispanos echarán a andar este jueves 8 de enero, a partir de las 19:30 horas, ante la selección eslovaca. Una primera prueba frente al conjunto dirigido por Fernando Gurich, que cuenta con talentos como el extremo derecho del ONE Veszprém HC, Adam Dopjera, o el central del Bathco Torrelavega, Marko Jurkovic.

El viernes 10 de enero llegará el segundo compromiso ante Túnez, un rival en claro crecimiento que amenaza la hegemonía de Egipto en el continente africano. Por último, el domingo 11 de enero se saldará el tercero y último de los duelos para el combinado nacional, ante Portugal, Egipto o la selección iraní dirigida por el español Rafa Guijosa.

Ya pensando en los partidos oficiales de la cita continental, España iniciará su andadura en el torneo el 15 de enero, jueves, a partir de las 18:00 horas, ante Serbia; el 17 de enero se enfrenta a Austria a la misma hora; y baja el telón a la primera fase el 19 de enero, a las 20:30 horas, contra Alemania.