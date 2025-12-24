Los Hispanos convocan en el último momento a Álvaro Pérez para preparar el Europeo

El portero viajará junto a los 18 jugadores anteriormente convocados por Jordi Ribera para los entrenamientos previstos al inicio de enero para el torneo internacional que comienza el 15 del mismo mes

Los Hispanos tienen a partir de hoy un nuevo integrante de cara a preparar de la mejor manera posible el Europeo de balonmano que comienza el próximo día 15. Se trata del portero del Ademar León, Álvaro Pérez, quien ayudará a los de Jordi Ribera en las sesiones de entrenamientos entre los días 2 y 8 de enero.

De este modo, Pérez, de 20 años, va a estar a las órdenes del seleccionador en la estancia en Pamplona, donde España va a participar en un torneo amistoso en el que se va a enfrentar con Eslovaquia y Túnez y un tercer rival por determinar, en el último ensayo antes del Europeo, informa la Real Federación Española de Balonmano en un comunicado.

En la lista que Ribera ofreció el pasado día 18, incluyó a dos porteros: Sergey Hernández, del Magdeburgo, y Nacho Biosca, del HBC Nantes francés. Ahora contará para apoyar en los entrenamientos con el guardameta del Ademar León, que en su palmarés luce el oro europeo júnior, y también el logrado como juvenil en el Mundial y en el Europeo.

Recordemos que España viajará a Dinamarca el 12 de enero para iniciar la concentración en la localidad de Silkeborg. El Europeo tiene también como sedes Noruega y Suecia, y el combinado español se cruzará en la primera fase con Alemania, Austria y Serbia.

Jordi Ribera, decidido a mezclar experiencia y juventud

De cara al mencionado campeonato, y teniendo en cuenta los jugadores con los que ha contado en esta ocasión, el seleccionador deja claro que para triunfar en una cita como esta no puede faltar la experiencia de los veteranos ni la ilusión de aquellos que están empezando sus carreras con los Hispanos.

"Es una lista (de convocados), como siempre, que combina gente con experiencia y gente más joven, e incluso jugadores para los que puede ser su primera experiencia en una competición. En una competición que, evidentemente, va a ser muy exigente, siempre debe haber una selección que mezcle la experiencia de haber estado en momentos difíciles y complicados con la ilusión de quienes se incorporan por primera vez. Además, incluimos jugadores que ya empiezan a tener experiencia y otros que han ido entrando progresivamente", explica.

Así queda ahora la lista de convocados

- Porteros: Ignacio Biosca García (HBC Nantes), Sergey Hernández Ferrer (SC Magdeburg) y Álvaro Pérez (Ademar León).

- Centrales: Ian Tarrafeta Serrano (HBC Nantes) y Natan Antonio Suárez Diaz (Sporting C.P.).

- Laterales derechos: Álex Dujshebaev Dovichebaeva (KS Kielce), Imanol Garciandia Alustiza (Pick Szeged) y Marcos Fis Ballester (Club Balonmano Granollers).

- Laterales izquierdos: Agustín Casado Marcelo (HC Montpellier), Jan Gurri Aregay (Sporting C.P.), Daniel Dujshebaev Dovichebaeva (KS Kielce) y Antonio Serradilla Cuenca (TVB Stuttgart HB).

- Extremos derechos: Kauldi Odriozola Yeregui (HBC Nantes) y Aleix Gómez Abelló (F.C. Barcelona).

- Extremos izquierdos: Ian Barrufet Torrebejano (F.C. Barcelona) y Daniel Fernández Jiménez (F.C. Barcelona).

- Pivotes: Abel Serdio Guntin (Wisla Plock), Javier Rodríguez Moreno (Sport Lisboa e Benfica) y Víctor Romero Holguin (Sporting C.P.).