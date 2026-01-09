La Bundesliga deja al Barça sin su capitán

El Füchse Berlín alemán ha hecho oficial el fichaje del francés Dika Mem cuando acaba su contrato con la entidad barcelonista

El Füchse Berlín alemán ha acabado con las especulaciones y con las esperanzas del Barça de retener a Dika Mem, su capitán y principal referencia de la sección de balonmano, que abandonará el equipo blaugrana a la finalización de la próxima temporada.

Así lo ha anunciado el equipo de la Bundesliga, apenas dos días después de que L'Equipe señalara que no había acuerdo entre el club barcelonista y el internacional francés y que éste acabaría jugando la Bundesliga cuando finalizara su actual contrato en 2027.

"El Barça le había ofrecido una generosa ampliación de contrato por cuatro años", publicaba el medio galo, quien también advertía que Mem tenía una gran oferta del PSG, que le habría permitido "regresar a su región natal, cerca de su familia, y la perspectiva de un reconocimiento pleno en su país, acorde con su inmenso talento".

Ninguna de estas razones ha sido suficiente y el capitán del Barça dejará el club blaugrana tras más de una década vistiendo sus colores, en un equipo al que llegó con sólo 18 años y con el que ha conquistado tres Ligas de Campeones (2021, 2022 y 2024), además de todos los títulos nacionales en este tiempo.

Dika Mem ya está con Francia para el Europeo

El Füchse Berlín ha hecho oficial el fichaje mientras el jugador se encuentra fuera de Barcelona, concentrado con la selección francesa, con la que juega el Campeonato de Europa 2026 a partir de la próxima semana.

En su nuevo equipo formará uno de los mejores planteles de Europa, ya que coincidirá con los daneses Mathias Gidsel, elegido mejor jugador del mundo en 2023 y 2024, y Simon Pytlick, que llegará al mismo tiempo que Dika Mem y cuyo fichaje para el verano de 2027 fue anunciado hace algunas semanas.

A falta de que se pronuncie el propio jugador, el peso de poder jugar en la mejor Liga del mundo, la Bundesliga alemana, ha pesado más que estar en uno de los mejores equipos europeos, ya que el Füchse Berlín apenas tiene la tradición de su actual equipo y no cuenta con ningún entorchado internacional de importancia. Sus máximos logros han sido tres Copas EHF.

Con esto se acaban varias semanas de especulaciones, en la que la posibilidad de salir o renovar ha dado muchas vueltas, y en las que tan cerca aparecía una posibilidad como la contraria. El Barça tiene tiempo para suplir en el mercado -ya suena Kiko Costa- esta importante baja como ya ha tenido que hacer en los últimos con, entre otros, sus dos porteros, Gonzalo Pérez de Vargas, que se marchó al Kiel, o un Emil Nielsen que abandonará el cuadro barcelonista este próximo verano para jugar en el Veszprém húngaro.