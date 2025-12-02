El Barça guarda silencio con el futuro de Dika Mem

En la previa de un importante partido ante el PSG, el entrenador de los blaugrana ha optado por zanjar el rema con un "toca centrarnos en el partido"

La noticias se suceden en el Barcelona, pero no por ello desde el club desean precipitarse a la hora de comentarlas o darles mayor bombo. Ese es justo el rumbo que ha tomado el entrenador de los blaugrana, Carlos Ortega, quien ha intentado retirar el foco de atención del futuro de Dika Mem, ya que entiende que es algo que no les viene bien de cara a preparar el choque ante el Paris Saint-Germain, correspondiente a la décima jornada de la Liga de Campeones.

"Creo que ahora toca centrarnos en el PSG. Cuando sea necesario hablar de Dika Mem, el club se encargará de comunicarlo. En este momento, hablar de él no nos viene bien para preparar el partido de mañana", señala tras el último entrenamiento del equipo.

Tras la insistencia con las preguntas, las cuales versaban sobre el hecho de que Mem está cerca de recalar en el Füchse Berlin, Ortega ha optado por destacar que ya se marcha antes o después, el jugador francés es un profesional que está trabajando como siempre.

"Sigue siendo súper profesional y ha decidido concentrar toda su atención en lo estrictamente deportivo. Sabemos que el equipo parisino que atraviesa una situación delicada. Tienen partidos importantes, como el que jugarán en Pelister, que puede ser casi crucial si no sacan un punto antes. Ganar en Pelister, aunque París es superior sobre el papel, no va a ser nada fácil para ellos tampoco", analiza.

Ludovic Fàbregas, convencido del buen hacer de Dika Mem

Uno de los pesos pesados del vestuario, el pivote Ludovic Fàbregas, ha restado importancia a la situación de Mem y ha destacado la importancia del club y el equipo por encima de todo. Sabe mucho de esto, ya que en 2022 ya vivió una situación similar cuando se rumoreaba su fichaje –que finalmente se confirmó por el Veszprém en 2023–.

"Él decidirá, pero de momento para mí sigue siendo un jugador del Barça, hasta 2027. Seguro que ayudará al equipo y después ya veremos cuál es su decisión. Para mí es un jugador del Barça, es el capitán, un jugador muy importante y muy querido tanto por sus compañeros como por la afición", sentencia.

Òscar Grau, la baja más notable

El técnico azulgrana ha confirmado que, salvo el pivote Òscar Grau –con el que han decidido "no arriesgar" debido a molestias en la rodilla–, cuenta con todos los jugadores disponibles para buscar su octava victoria consecutiva en la Liga de Campeones, un triunfo que dejaría el objetivo de los cuartos de final "bien encaminado".