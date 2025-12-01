Kiko Costa se convierte en el gran objetivo del Barça

Un cambio de ciclo se avecina en la entidad blaugrana, la cual tiene prácticamente seguro que su actual capitán, Dika Mem, no aceptará la oferta de renovación

El Barça está dando pasos firmes en su sección de balonmano. Decididos a no dejar pasar el tiempo y planificar para que todo vaya por los derroteros deseados, en el club no han dudado a la hora de lanzar sus redes para conseguir a no mucho tardar el fichaje de la joven estrella del Sporting de Portugal Francisco 'Kiko' Costa, con quien esperan relevar a su actual capitán, Dika Mem.

Por un lado, y según comenta EFE, en la entidad blaugrana tienen prácticamente claro que Mem no aceptará la oferta de renovación. Con esa premisa, y sin que Carlos Ortega y su cuerpo técnico se lo hayan tomado como un inmenso problema, ya que el rendimiento del lateral derecho ha ido a menos, ahora los esfuerzos de cara al futuro van destinados a hacerse con una pieza de tan solo 20 años y que apunta a ser uno de los mejores en las campañas venideras.

Para el Barça se trata de un cambio enorme. Por un lado se quitarán una de las fichas más elevadas del balonmano mundial, y por otro se la juegan a dar forma a un nuevo conjunto que no tienen claro cómo funcionará.

Dika Mem, camino de Berlín

Respecto al futuro de Mem, y según adelantan tanto Sport como Mundo Deportivo, el lateral parisino ya ha llegado a un acuerdo con el Füchse Berlín, donde compartirá posición con el danés Mathias Gidsel, reconocido como el mejor jugador del mundo las dos últimas temporadas.

Si se termina dando tal contratación, Dika Mem probablemente perderá la capitanía en el Barça, tal como le ocurrió a Ludovic Fàbregas, uno de los capitanes azulgranas, cuando se confirmó su fichaje por el Veszprém, o a Gonzálo Pérez de Vargas, que perdió el brazalete de capitán precisamente en favor de Mem, cuando se confirmó que había llegado a un acuerdo con el Kiel.

El adiós de Mem, lejos de ser un gran problema

El club catalán tiene claro que el adiós de Mem no es ni mucho menos una tragedia, pues le ofrece la oportunidad de ir a por una de las estrella emergentes del balonmano mundial como Kiko Costa (20 años). Este interés podría ampliarse en su hermano, Martim, de 23 años, que también destaca en el Sporting como lateral izquierdo y que podría llegar para rejuvenecer esa posición en el Barça, teniendo en cuenta que Thimotey N'Guessan ya tiene 33 años.

Los Costa tienen contrato con el club portugués hasta 2030. Por tanto, el Barça es consciente de que, para fichar a Kiko o a ambos hermanos, tendrá que pagar un traspaso, algo factible teniendo en cuenta la importante cantidad de dinero que la marcha de Dika Mem liberaría en la masa salarial de la plantilla azulgrana.