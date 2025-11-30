Así queda el Mundial de Balonmano Femenino 2025: resultados y clasificaciones tras la jornada 5 de fase de grupos hoy 30 de noviembre
El triunfo de España ante Montenegro le permite pasar como primera de grupo y ser segunda, igualada con otras tres, en el grupo de la Ronda Principal
El gran triunfo de España ante Montenegro, que solventa su tropiezo del pasado viernes, permite a las Guerreras pasar con puntos a la Main Round en el Mundial de balonmano femenino que se está disputando en Países Bajos y Alemania.
De hecho, España pasa como primera de grupo y en ese nuevo grupo de la Ronda Principal sólo tiene a Alemania por delante, aunque Serbia, Montenegro e Islas Feroe están empatadas con ella a dos puntos.
Con esto, el equipo español tendrá que enfrentarse ahora a Alemania, Serbia e Islandia en la siguiente fase, pero llega con todas sus opciones intactas y con las mismas posibilidades que el resto para alcanzar uno de los dos primeros puestos.
Alemania, la gran rival de España
En ese grupo C, que es el que se emparejaba con el de España, Alemania barrió a Serbia en el duelo directo por la primera plaza del grupo.
También se jugaron en esta jornada del domingo otros dos grupos, aunque su desenlace no llegará aún, ya que sólo era la segunda jornada de ambos. En el E quedó claro que Países Bajos y Austria lucharán por la primera plaza entre ellos, de igual forma que harán Polonia y Francia en el F.
La lucha por el último puesto en ambos la jugarán Argentina ante Egipto y China ante una Túnez que casi sorprende a Polonia en el duelo más equilibrado de la jornada.
Así queda el nuevo grupo de España en la Main Round
1. Alemania (4 puntos)
2. España (2 puntos)
3. Montenegro (2 puntos)
4. Islas Feroe (2 puntos)
5. Serbia (2 puntos)
6. Islandia (0 puntos)
Así quedan las clasificaciones de los grupos del Mundial de Balonmano femenino
GRUPO A
Rumanía 31-27 Japón
Dinamarca 35-24 Croacia
Clasificación
Dinamarca (4 puntos)
Rumanía (4 puntos)
Croacia (0 puntos)
Japón (0 puntos)
GRUPO B
Suiza 25-24 Senegal
Hungría 47-13 Irán
Clasificación
Hungría (4 puntos)
Suiza (4 puntos)
Senegal (0 puntos)
Irán (0 puntos)
GRUPO C
Islandia 33-19 Uruguay
Serbia 20-31 Alemania
Clasificación
Alemania (6 puntos)
Serbia (4 puntos)
Islandia (2 puntos)
Uruguay (0 puntos)
GRUPO D
Islas Faroe 36-25 Paraguay
Montenegro 26-31 España
Clasificación
España (4 puntos)
Montenegro (4 puntos)
Islas Feroe (4 puntos)
Paraguay (0 puntos)
GRUPO E
Austria 27-23 Argentina
Países Bajos 37-15 Egipto
Clasificación
Países Bajos (4 puntos)
Austria (4 puntos)
Argentina (0 puntos)
Egipto (0 puntos)
GRUPO F
Polonia 29-26 Túnez
Francia 47-21 China
Clasificación
Francia (4 puntos)
Polonia (4 puntos)
China (0 puntos)
Túnez (0 puntos)
GRUPO G
Brasil 28-22 República Checa
Suecia 46-13 Cuba
Clasificación
Suecia (4 puntos)
Brasil (4 puntos)
República Checa (0 puntos)
Cuba (0 puntos)
GRUPO H
Angola 34-23 Corea del Sur
Noruega 41-16 Kazajistán
Clasificación
Noruega (4 puntos)
Angola (4 puntos)
Corea del Sur (0 puntos)
Kazajistán (0 puntos)