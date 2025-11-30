Así queda el Mundial de Balonmano Femenino 2025: resultados y clasificaciones tras la jornada 5 de fase de grupos hoy 30 de noviembre

El triunfo de España ante Montenegro le permite pasar como primera de grupo y ser segunda, igualada con otras tres, en el grupo de la Ronda Principal

El gran triunfo de España ante Montenegro, que solventa su tropiezo del pasado viernes, permite a las Guerreras pasar con puntos a la Main Round en el Mundial de balonmano femenino que se está disputando en Países Bajos y Alemania.

De hecho, España pasa como primera de grupo y en ese nuevo grupo de la Ronda Principal sólo tiene a Alemania por delante, aunque Serbia, Montenegro e Islas Feroe están empatadas con ella a dos puntos.

Con esto, el equipo español tendrá que enfrentarse ahora a Alemania, Serbia e Islandia en la siguiente fase, pero llega con todas sus opciones intactas y con las mismas posibilidades que el resto para alcanzar uno de los dos primeros puestos.

Alemania, la gran rival de España

En ese grupo C, que es el que se emparejaba con el de España, Alemania barrió a Serbia en el duelo directo por la primera plaza del grupo.

También se jugaron en esta jornada del domingo otros dos grupos, aunque su desenlace no llegará aún, ya que sólo era la segunda jornada de ambos. En el E quedó claro que Países Bajos y Austria lucharán por la primera plaza entre ellos, de igual forma que harán Polonia y Francia en el F.

La lucha por el último puesto en ambos la jugarán Argentina ante Egipto y China ante una Túnez que casi sorprende a Polonia en el duelo más equilibrado de la jornada.

Así queda el nuevo grupo de España en la Main Round

1. Alemania (4 puntos)

2. España (2 puntos)

3. Montenegro (2 puntos)

4. Islas Feroe (2 puntos)

5. Serbia (2 puntos)

6. Islandia (0 puntos)

Así quedan las clasificaciones de los grupos del Mundial de Balonmano femenino

GRUPO A

Rumanía 31-27 Japón

Dinamarca 35-24 Croacia

Clasificación

Dinamarca (4 puntos)

Rumanía (4 puntos)

Croacia (0 puntos)

Japón (0 puntos)

GRUPO B

Suiza 25-24 Senegal

Hungría 47-13 Irán

Clasificación

Hungría (4 puntos)

Suiza (4 puntos)

Senegal (0 puntos)

Irán (0 puntos)

GRUPO C

Islandia 33-19 Uruguay

Serbia 20-31 Alemania

Clasificación

Alemania (6 puntos)

Serbia (4 puntos)

Islandia (2 puntos)

Uruguay (0 puntos)

GRUPO D

Islas Faroe 36-25 Paraguay

Montenegro 26-31 España

Clasificación

España (4 puntos)

Montenegro (4 puntos)

Islas Feroe (4 puntos)

Paraguay (0 puntos)

GRUPO E

Austria 27-23 Argentina

Países Bajos 37-15 Egipto

Clasificación

Países Bajos (4 puntos)

Austria (4 puntos)

Argentina (0 puntos)

Egipto (0 puntos)

GRUPO F

Polonia 29-26 Túnez

Francia 47-21 China

Clasificación

Francia (4 puntos)

Polonia (4 puntos)

China (0 puntos)

Túnez (0 puntos)

GRUPO G

Brasil 28-22 República Checa

Suecia 46-13 Cuba

Clasificación

Suecia (4 puntos)

Brasil (4 puntos)

República Checa (0 puntos)

Cuba (0 puntos)

GRUPO H

Angola 34-23 Corea del Sur

Noruega 41-16 Kazajistán

Clasificación

Noruega (4 puntos)

Angola (4 puntos)

Corea del Sur (0 puntos)

Kazajistán (0 puntos)