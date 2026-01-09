Escudé, exfutbolista del Sevilla, detecta el gran problema del Athletic de Valverde: "La plantilla es bastante floja y difícil de mantener"

El exdefensa ha analizado la imagen del conjunto vasco en la Supercopa de España y los motivos de su bajo rendimiento; "Quizás han 'sobrejugado' y les ha gastado demasiado", ha expresado el francés que pese a todo defiende el buen trabajo de Valverde

La derrota de la semifinal de la Supercopa de España frente al Barcelona volvió a mostrar la cara más debil e inoperante del Athletic Club esta temporada. Una derrota que sacó a relucir los mayores defectos del club rojiblanco que ahora apela a pasar página pensando ya en el partido de octavos de final de la Copa del Rey frente a la Cultural Leonesa.

Sin embargo, dicho encuentro ha sido analizado por varios comentaristas del mundo del fútbol y concretamente en 'La Pizarra de Quintana' de Radio Marca, Julien Escudé ha realizado un análisis concreto de lo que le puede estar pasando al conjunto de Ernesto Valverde esta temporada. El que fuera futbolista del Sevilla Fútbol Club cree que la plantilla del Athletic es verdaderamente corta, lo que ha provocado que Valverde haya tenido que tirar más de lo necesario de sus mejores jugadores y no haber podido dosificarlos más, pero no solo esta temporada, también las últimas.

"Ahí también hay que matizar un poquito lo que ha hecho el Athletic durante años y quizás han 'sobrejugado' sus jugadores y les ha gastado demasiado. Realmente, sin sus once titulares, la plantilla es bastante floja y difícil de mantener", explica Escudé, que pese a todo no culpa completamente a Valverde de ello, dejando claro que está haciendo un buen trabajo.

"Ese es el cargo y el trabajo del entrenador, pero quizás últimamente, en un año de Mundial, gestión de unos y otros, Copa de África... creo que el entrenador lo está haciendo francamente bien, pero la situación que exige la plantilla que tiene, creo que está gastado por lo bien que lo han hecho los últimos años", añadía el exfutbolista francés.

La fragilidad mental, otro aspecto a mejorar

Otro de los aspectos que ha resaltado Julien Escudé y que parece que al Athletic le está costando más esta temporada es su fragilidad mental en determinados momentos de los partidos. "Lo más preocupante es la sensación de que el equipo se cae con mucha facilidad, emocionalmente no se levanta", reflexionaba el ahora comentarista.

La segunda peor derrota de Valverde en el Athletic

El 5-0 encajado por el Athletic Club frente al FC Barcelona en la semifinal de la Supercopa de España es la segunda derrota más abultada del equipo rojiblanco en los 479 partidos que suma Ernesto Valverde en sus diez temporadas en el banquillo bilbaíno. La mayor goleada recibida por el Athletic a las órdenes del actual técnico fue el 6-0 que le endosó el Barça en el Camp Nou del 17 de enero de 2016 en la vigésima jornada liguera de aquella campaña 2015-16.

Un marcador condicionado por la tarjeta roja mostrada por Mateu Lahoz a Gorka Iraizoz a los tres minutos de juego a la que siguieron esa media docena de goles recibidos por Iago Herrerín a través de un penalti marcado por Leo Messi, un 'hat trick' de Luis Suárez y sendos tantos de Neymar y Rakitic.

Además de la semifinal de Supercopa y el encuentro de hace diez años en Barcelona, el conjunto bilbaíno solo ha encajado cinco goles en un partido en esta 'era Valverde', dividida en tres etapas, en otras tres ocasiones. Fueron un 5-0 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la temporada 2014-15, un 5-1 contra el Villarreal en La Cerámica en la 2022-23 y, la única ocasión en San Mamés, un 2-5 ante el Barça en la 2014-15.