Buenas noticias para Ernesto Valverde en Lezama: Nico Williams y Yuri, listos para la Copa del Rey

El conjunto rojiblanco ha comenzado a preparar el duelo de octavos de final de la Copa del Rey en Lezama tras la dura derrota en Arabia Saudí frente al Barcelona

Olvidada ya la derrota en la semifinal de la Supercopa de España frente al Barcelona, el Athletic Club ha empezado a preparar en Lezama su próximo compromiso oficial que no es otro que el partido de octavos de final de la Copa del Rey frente a la Cultural Leonesa, duelo que se disputará el próximo martes 13 de enero a las 21:00 horas en el Reino de León.El conjunto de Ernesto Valverde regresaba ayer a Bilbao con especial atención al estado de Nico Williams, que no jugó la semifinal frente al Barça por unas molestias, así como al de Yuri Berchiche, Mikel Vesga y Aymeric Laporte, que también arrastran molestias físicas y tampoco participaron, aunque ya en la sesión de hoy se han podido despejar algunas incógnitas.

Yuri y Nico Williams, buenas noticias

Tanto el lateral izquierdo como el extremo izquierdo han estado presentes en la sesión de trabajo de este viernes en Lezama. Ambos se han ejercitado con el resto del grupo con total normalidad por lo que apuntan a poder participar en la Copa del Rey si así lo estima oportuno Ernesto Valverde. Por su parte, Aymeric Laporte ha realizado trabajo individual con carrera continua mientras que Mikel Vesga no ha saltado al campo de entrenamiento.

Los hombres que fueron titulares el pasado miércoles frente al Barcelona han completado una sesión de trabajo en el gimnasio mientras que los lesionados de larga duración Maroan Sannadi, Egiluz y Beñat Prados siguen trabajando en sus respectivas recuperaciones.

El Athletic recibe de la Cultural Leonesa 650 entradas a un precio de 50 euros

El Athletic Club confirmó que ha recibido de parte de la Cultural Leonesa un paquete de 650 entradas a un precio de 50 euros para el partido de los octavos de final de la Copa del Rey que va a enfrentar a ambos equipos el próximo martes (21.00 horas) en el Reino de León.

El club rojiblanco ha anunciado además de que ese lote se ha reservado 20 "para sus compromisos" y otras 20 para "simpatizantes de Club Athletic". Las 610 restantes se repartirán entre los socios y socias que se inscriban en la web oficial del club hasta el sábado. En caso de que la demanda supere a esa oferta ese mismo día 10 se realizará un sorteo entre los inscritos. "Si no fuera necesario el sorteo el público en general también podrá adquirir el resto de las localidades sobrantes", aclara el Athletic.