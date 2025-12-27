Estrada Fernández, exárbitro: "Estuve prácticamente dos años sin pitar al Real Madrid"

El excolegiado ha querido recordar un episodio que tuvo lugar durante un Real Madrid - Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu en 2009, donde expulsó a Cristiano Ronaldo, además de hablar del Caso Negreira

El Caso Negreira sigue muy presente en nuestro fútbol. Las acusaciones por parte del Real Madrid no cesan y fruto de ello son las declaraciones públicas de sus portavoces, como fue el caso de Florentino Pérez el pasado 15 de diciembre en la Asamblea. Sin embargo, Xavier Estrada Fernández, exárbitro del fútbol español, ha hablado sobre cómo está la situación tras no ser colegiado en el día a día de los partidos de LaLiga EA Sports. Además, el catalán ha recordado los hechos que ocurrieron en un Real Madrid – Celta de 2009 en el Santiago Bernabéu, cuando expulsó a Cristiano Ronaldo, lo que le provocó consecuencias inmediatas.

Estrada Fernández recuerda una anécdota con Cristiano Ronaldo

En este sentido, Estrada Fernández ha hablado en su canal de Youtube sobre diferentes temas que acontecen en el mundo del fútbol como el Caso Negreira, al que el Real Madrid ha pedido al juez acceso total a las auditorías del mismo. Sin embargo, el exárbitro ha querido recordar un momento que tuvo lugar en un Real Madrid – Celta de 2009 en el Santiago Bernabéu: "Yo lo denuncié con Cristiano Ronaldo en 2009. Estuve prácticamente dos años sin pitar al Real Madrid y es lo que va sucediendo. Cuando yo expulsé a Cristiano, primero de todo bajó el informador y dijo: 'chaval, has hecho un gran partido'. Cuando llegué a casa recibí la llamada de Sánchez Arminio y ya con la ‘llamadita’ dejó claro que no había gustado, que mediáticamente abrimos algún periódico deportivo a nivel nacional y ya me dejó entrever que habría consecuencias.

Por otro lado, Estrada Fernández quiso hablar de la situación con el Caso Negreira, al que Javier Tebas, presidente de LaLiga EA Sports, quiso hacer referencia con unas declaraciones contra el Real Madrid: "La gente tiene que entender que Negreira es un tema, totalmente denunciable, y la otra cosa es el lobby de poder. El hecho de que desgraciadamente los árbitros están colgando de una RFEF que están así. Lo triste es que yo hablo de 2009 y estamos en 2025. Que esto se haya alargado en el tiempo es para hacérselo mirar. Hay una parte oscura del fútbol de la que no se quieren enterar, pero creo que toca que alguien ponga freno y se dediquen realmente a jugar y que no haya gente que se aproveche de esto para otros fines".

El Caso Negreira, un tema de largo recorrido

Sin embargo, el Caso Negreira apunta a ser noticia en durante las próximas semanas, tal y como viene siendo los últimos meses principalmente, por diferentes declaraciones de voces como las de Florentino Pérez, Joan Laporta o Javier Tebas. Además, incluso Xabi Alonso quiso mostrar su opinión con respecto a este tema, en la rueda de prensa previa al encuentro de Copa del Rey que enfrentó al Real Madrid con el Talavera de la Reina. En este caso, el técnico tolosarra se mostró firme y comentó que en “el extranjero sorprende muchísimo que no haya consecuencias”.