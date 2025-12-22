Tebas, tajante con el Real Madrid: "Se pretende conseguir un relato de que ahora mismo los árbitros están condicionados"

El presidente de LaLiga EA Sports fue muy claro en torno a las acusaciones arbitrales por parte de la entidad dirigida por Florentino Pérez y sus últimas declaraciones contra Laporta y el Barcelona por el Caso Negreira

El Caso Negreira sigue muy pendiente dentro del fútbol español y concretamente en el Barcelona y el Real Madrid. En los últimos días, diferentes personalidades relacionadas con los dos clubes han alzado la voz sobre esta situación que lleva años siendo noticia. De esta manera, Florentino Pérez cargó con dureza afirmando que es es "el mayor escándalo de la historia del fútbol". Por ello, Javier Tebas, presidente de LaLiga EA Sports, ha vuelto a hablar y opinar sobre estos recientes problemas entre la entidad merengue y la de Joan Laporta.

Javier Tebas se pronuncia sobre las acusaciones arbitrales entre Real Madrid y Barcelona

De esta manera, Javier Tebas, que ya cargó contra Florentino Pérez la semana pasada por sus palabras en la Asamblea, ha hablado en el Diario Sport para dar abiertamente su opinión sobre las últimas acusaciones arbitrales entre Real Madrid y Barcelona: "Lo que está generando en este caso la crispación no es el Fútbol Club Barcelona, en mi opinión. Tampoco el resto de clubes. Es el Real Madrid contra todo, o sea, contra el Barcelona, contra los árbitros... Contra todo. Y además creo que de una forma equivocada y errónea, con un relato que no es bueno".

Además, el presidente de LaLiga siguió defendiéndose de los 'ataques' del Real Madrid por el Caso Negreira, del que Xabi Alonso habló antes del encuentro de Copa del Rey ante el Talavera: "Se pretende conseguir un relato de que ahora mismo los árbitros están condicionados. Eso es muy peligroso porque no es así. Ese relato se está construyendo y hace que se genere crispación. Todo el mundo sabe mi opinión ya del tema de Negreira. Somos los primeros que fuimos a la Fiscalía, los primeros que dijimos que eso tenía que ser investigado e incluso, llegado el caso, ser sancionado en el ámbito deportivo, que en España está prescrito. Con eso se está generando crispación todo el fin de semana a través de la televisión del Real Madrid, a través del presidente de Real Madrid el otro día... Yo creo que están muy descolocados".

Javier Tebas valora la crisis deportiva del Real Madrid de Xabi Alonso

Por otro lado, Javier Tebas fue preguntado por la actual crisis de resultados que atraviesa el Real Madrid de Xabi Alonso: "Esta película la he visto otras veces, he visto temporadas de hablar de crisis y luego que el equipo que estaba en crisis en noviembre gane por 6 o 7 puntos con los mismos jugadores y el mismo entrenador. También están obligados a jugar siempre bien. Eso es muy difícil con el nivel de competitividad que tiene nuestra Liga. Insisto, esta película la he visto otras veces con un final que si recordáramos lo que se decía en su momento, tendríamos muchos equivocados".