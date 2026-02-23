Laporta admite la fractura con Messi mientras la Audiencia Nacional estudia una denuncia contra su gestión

Joan Laporta reconoce que su relación con Leo Messi quedó dañada tras la salida del argentino del FC Barcelon y defiende que el club no podía asumir su renovación sin comprometer su futuro. Al mismo tiempo, un socio ha llevado a la Audiencia Nacional una denuncia por presuntas irregularidades económicas que ahora deberá analizar el juez Santiago Pedraz

La figura de Joan Laporta vuelve a ocupar el centro del debate en el entorno del Barcelona. En plena precampaña para regresar a la presidencia, el dirigente ha abordado dos frentes sensibles: su relación con Lionel Messi y una denuncia presentada ante la Audiencia Nacional por un socio del club.

La herida con Messi

Laporta fue claro al explicar por qué el argentino no continuó en el Barça. Según relató en una entrevista en Catalunya Ràdio, el club rechazó adherirse al acuerdo con CVC porque consideraba que era perjudicial a largo plazo, aun cuando esa decisión imposibilitó la inscripción de Messi.

El expresidente defendió que el Barça está por encima de cualquier jugador o dirigente y que las condiciones económicas de la renovación eran inasumibles en ese contexto financiero. Admitió que fue uno de los momentos más dolorosos de su mandato, comparable a otras salidas traumáticas en la historia reciente del club.

Más allá del plano institucional, Laporta reconoció que la relación personal con Messi quedó tocada. Incluso relató un episodio en la gala del 'Balón de Oro' en el que el saludo entre ambos no se produjo, lo que evidenció la distancia creada tras la salida del futbolista. Pese a ello, expresó su deseo de que haya un acercamiento en el futuro.

Un homenaje pendiente

Laporta reiteró que el club mantiene la intención de rendir un homenaje acorde a la dimensión histórica del argentino. Considera que Messi merece una estatua en el Camp Nou, como la tiene Johan Cruyff, y un acto multitudinario cuando el estadio esté completamente finalizado.

También aclaró un episodio que generó comentarios en Barcelona: la visita nocturna de Messi al estadio para ver las obras. Según explicó, desconocía esa circunstancia concreta, pero dejó claro que el estadio es “su casa” y que debe poder acceder cuando lo desee, siempre que sea posible.

En el discurso de Laporta se percibe una mezcla de orgullo institucional y reconocimiento al legado del jugador. La reconciliación no parece inmediata, pero tampoco imposible.

La denuncia en la Audiencia Nacional

Paralelamente, un socio del club ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional contra Laporta y varios miembros de su anterior equipo directivo. Entre los presuntos delitos señalados figuran blanqueo de capitales, fraude fiscal, administración desleal y organización criminal.

El escrito describe un supuesto entramado de sociedades radicadas en distintos países, entre ellos España, Chipre, Dubái y Estonia, que, según la acusación, habrían canalizado comisiones indebidas y operaciones opacas vinculadas a decisiones estratégicas del club.

Entre las operaciones mencionadas aparecen la venta de activos digitales, adjudicaciones relacionadas con el Espai Barça, contratos de telecomunicaciones y la renovación del patrocinio con Nike. La denuncia solicita al juez que requiera contratos, facturas y documentación financiera para esclarecer los hechos.

El papel del juez Pedraz

El magistrado Santiago Pedraz se ha hecho cargo del escrito y deberá decidir si lo admite a trámite o lo archiva por falta de indicios suficientes. De prosperar, se abriría una investigación formal que podría tener repercusiones relevantes en el ámbito institucional del club.

Por el momento, se trata únicamente de una denuncia que debe ser evaluada judicialmente. La resolución inicial marcará el rumbo del proceso y determinará si se profundiza en las acusaciones o si quedan descartadas.

Una campaña marcada por el pasado

La coincidencia entre la campaña electoral y la aparición de esta denuncia añade tensión al contexto. Laporta busca recuperar la presidencia defendiendo su gestión y reivindicando decisiones difíciles como la salida de Messi.

Sin embargo, la sombra judicial introduce un elemento de incertidumbre que puede influir en la percepción de los socios. La gestión económica del club ha sido uno de los ejes centrales del debate en los últimos años y cualquier investigación amplifica esa sensibilidad.

Entre la herida emocional con Messi y la presión judicial, Laporta afronta una etapa decisiva. El desenlace no solo afectará a su candidatura, sino también a la estabilidad institucional de un club que sigue reconstruyéndose dentro y fuera del campo.