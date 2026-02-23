El Barcelona se interesa en Armando González para el ataque

El FC Barcelona busca reforzar y rejuvenecer el ataque de cara a la próxima temporada. Por ello, la dirección deportiva mueve ficha en el mercado y ha sondeado al delantero mexicano Armando González, revelación del Club Deportivo Guadalajara de la Liga MX

El Barcelona ha recuperado el liderato de LaLiga después de imponerse con claridad al Levante y aprovechar el tropiezo del Real Madrid ante Osasuna en Pamplona. Un doble golpe que devuelve al conjunto azulgrana a la cima a falta de doce jornadas para que finalice la temporada.

Pero más allá de la pelea por el título, en los despachos también se trabaja pensando en el futuro. Según informa ESPN, el Barça realizó en enero un acercamiento por Armando González, delantero de 22 años que milita en el Club Deportivo Guadalajara, conocido popularmente como Chivas.

Un movimiento inesperado en invierno

La información apunta a que desde la Ciudad Condal se produjeron contactos para explorar la posibilidad de negociar por el atacante durante el mercado invernal. El objetivo era conocer la predisposición del club mexicano y las condiciones de una eventual operación.

Aunque el fichaje no se concretó en enero, la opción no está descartada de cara a próximas ventanas de transferencias. El Barça busca reforzar la delantera en el medio plazo y estudia perfiles con proyección que puedan asumir responsabilidades en el futuro.

En ese contexto, González aparece como una alternativa interesante. A sus 22 años, ha firmado una temporada sobresaliente en la Liga MX, con 17 goles y una asistencia en todas las competiciones, cifras que han despertado el interés internacional.

Competencia desde la Premier y Escocia

El Barça no está solo en la carrera. El West Ham United ha contactado para conocer sus exigencias salariales y valorar su incorporación, mientras que el Celtic también se ha posicionado como pretendiente.

La irrupción de clubes de la Premier League añade presión a cualquier posible operación. El músculo financiero inglés puede complicar la negociación si el interés se traduce en una oferta formal.

El delantero mexicano, además, ya ha debutado con la Selección absoluta de México, un paso que refuerza su proyección internacional y su valor de mercado.

El relevo de Lewandowski en el horizonte

Uno de los grandes debates en el entorno azulgrana gira en torno al relevo generacional en la delantera. Robert Lewandowski continúa siendo referencia ofensiva, pero el club es consciente de que necesita planificar el futuro.

La idea es incorporar un delantero de alto nivel que pueda asumir protagonismo progresivamente. González encaja en el perfil de talento emergente, todavía poco conocido en Europa pero con margen de crecimiento.

Desde el área deportiva consideran que podría tratarse de un 'diamante en bruto', una apuesta de presente y futuro que no exigiría el desembolso de una estrella consagrada, pero que sí requeriría anticipación frente a otros interesados.

Liderato en el campo, movimiento en los despachos

El triunfo ante el Levante ha devuelto al Barça al primer puesto en Liga y ha reforzado la confianza del grupo en el tramo final del campeonato. Sin embargo, el club no pierde de vista el mercado y ya perfila sus prioridades.

Armando González no es aún un nombre mediático en el fútbol europeo, pero su rendimiento en México y el interés de varios clubes importantes lo sitúan en el radar. El Barça ha dado el primer paso y deberá decidir si acelera para evitar que la competencia le tome la delantera.

Mientras LaLiga se aprieta en el césped, la batalla por el talento joven comienza a intensificarse en los despachos, todo ello mientras el Barça empieza la carrera electoral para elegir un nuevo presidente.