Alineaciones Real Madrid - Betis: Alineación posible de Xabi Alonso y Pellegrini en el partido de LaLiga EA Sports

Real Madrid y Real Betis se miden en el Santiago Bernabéu en un duelo donde ninguno de los equipos podrán contar sus referentes dentro del campo: Mbappé en el bando blanco e Isco Alarcón en el verdiblanco

El Real Betis empieza el 2026 por todo lo alto, visitando el Santiago Bernabéu y poniendo a prueba al equipo de Xabi Alonso, que terminó el año sin encontrar buenas sensaciones y con la figura del técnico tolosarra todavía cuestionada. Segundo contra sexto, la obligación de no perder más terreno con el Barça, que ahora mismo estaá a siete puntos de distancia, ante la necesidad verdiblanca de acercarse al Espanyol y la ilusión por poder disputar las plazas que dan acceso a la Champions League.

El Real Madrid afronta el choque ante el Betis con una plaga de lesiones que no tiene fin, arrancando 2026 con la ausencia de su gran referente goleador, Mbappé, con las dudas por despejar de Dean Huijsen y Dani Carvajal, y las bajas de Éder Militao y Trent Alexander-Arnold, motivos por los que el técnico blanco no dará la lista de convocados hasta horas antes del partido.

En cuanto al posible once, Asencio sería titular como pareja de Rüdiger en el centro de la defensa y el regreso tras sanción de Álvaro Carreras en el carril izquierdo. Sin Mbappé, el hombre gol del Real Madrid, Xabi Alonso necesita que Vinícius de un paso al frente, silbado en su último partido de 2025 en el Bernabéu e inmerso en una racha de 14 encuentros consecutivos sin marcar.

Pellegrini apunta a repetir el último once de 2025

Por su parte, el Real Betis llega al Santiago Bernabéu sin complejos y consciente de que puede sacar provecho de la situación de incertidumbre que se vive en la casa blanca. No estarán los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat ni el congoleño Bakambu, en la Copa de África, así como Isco, convaleciente de la artroscopia que se le practicó el pasado 29 de diciembre para someterse a una limpieza articular en el cartílago de su tobillo derecho.Así, todo apunta a que Pellegrini podría repetir el once que tan bien le funcionó en la última victoria del 2025, la goleada al Getafe en La Cartuja por 4-0, es decir, Valles bajo palos, con el canterano Ángel Ortiz en el lateral derecho y Ricardo en el izquierdo, siendo Bartra y Natan la pareja de centrales. El doble pivote estaría formado por Roca y un Deossa que va a más con el paso de los partidos. Antony a una banda, Aitor Ruibal a la otra, con Fornals de enganche y el Cucho como referencia ofensiva.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga o Güler, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo.

Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Ricardo; Deossa, Marc Roca; Antony, Fornals, Aitor Ruibal; y Cucho Hernández