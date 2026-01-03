Pellegrini analiza la plantilla del Betis: el rol de Lo Celso, los tiempos con Isco, el estado de Antony...

El chileno ha repasado las bajas importantes que tiene el Betis para visitar a un Real Madrid sin Mbappé y ha restado importancia a los que no están para conceder todo el protagonismo a quienes deben asumir el liderazgo en un estadio "muy complicado"

La plantilla del Real Betis se ha ejercitado en la mañana de este sábado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, en la última sesión previa al viaje de esta tarde hasta la capital de España para enfrentarse en la sobremesa de este domingo al Real Madrid en la jornada 18 de LaLiga EA Sports. Para este primer partido de 2026, Manuel Pellegrini ha venido recibiendo buenas noticias en los últimos días. Tras acabar el año torciendo de nuevo el gesto por Isco Alarcón, operado por cuarta vez en 20 meses, el técnico verdiblanco arrancó el nuevo año recuperando para los entrenamientos grupales a Diego Llorente y a Junior Firpo; mientras que Antony dos Santos se sumó este pasado viernes tras acabar con molestias el último duelo de 2025 -ante el Getafe CF- y ejercitarse de manera individual desde entonces.

Los futbolistas béticos saltaron al terreno de juego de Los Bermejales a eso de las 11:15 horas y se ejercitaron por espacio de algo más de una hora sin más novedades reseñables, al menos en el tiempo abierto a los medios. Al término de la práctica, Pellegrini pasó por la sala de prensa para repasar el estado físico de su equipo y para analizar la previa de este duelo dominical en el siempre complicado feudo del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no podrá contar seguro por lesión con Kylian Mbappé, Éder Militao y Trent Alexander-Arnold, además de la duda de Dani Carvajal, que ya trabaja al mismo ritmo que el resto de sus compañeros aunque llega un poco justo a este primer encuentro liguero de 2026.

El estado de la plantilla del Betis y las bajas del Real Madrid

Pellegrini juega sin Isco, Abde ni Amrabat; Xabi Alonso pierde a Mbappé y sigue sin Militao ni Alexander Arnold

"Creo que el grupo volvió muy bien. Está muy motivado, todos se han exigido mucho en los entrenamientos de esta semana y están muy concentrados para intentar hacer un muy buen partido en el Bernabeú, igual que terminamos en el último con el Getafe. Vamos a ir a un estadio en el que no es fácil ganar a un gran equipo; pero que tenemos la confianza de poder hacer nuestro juego".

"Cuando me han preguntado a mí por las bajas que hemos tenido en muchísimos partidos siempre di la misma respuesta: lo importante son los que están, los que pueden jugar y no las bajas. El Real Madrid tiene un plantel que le permite suplir cualquier baja, si bien pierden a Mbappé, que es un goleador importante para ellos. Yo podría sumar a Isco, a Amrabat y a Abde, porque tenemos tres menos. No lo hago porque los que están son los indicados para sacar el partido adelante".

El enésimo contratiempo con Isco Alarcón y el rol de Gio Lo Celso

"Lo Celso, independientemente de que esté Isco o no esté, es un jugador muy importante. Sin lugar a dudas, la ausencia de Isco por un tiempo prolongado nos da más necesidad de tener a Gio en ese puesto. También lo está haciendo muy bien Pablo Fornals. Gio viene saliendo de un par de lesiones musculares, pero lo veo entrenando cada día mejor y estoy seguro de que ahora que empezamos a jugar muchísimos partidos va a tener la oportunidad de demostrar su capacidad, que es muy grande. El equipo lo necesita".

"Y sobre Isco, bueno, lo dije ya. Vamos a ver al final. Hay distintas especulaciones sobre cuánto va a ser lo que se va a perder. Es un jugador muy importante para nosotros; pero si no está Isco tenemos que saber ganar sin él y así lo hemos demostrado muchas veces. Lo echamos mucho de menos y está todo el cuerpo técnico y todo el cuerpo médico tratando de que pueda volver lo antes posible". "Isco está viniendo todos los días después de su operación y está haciendo recuperación con los físios. Es un jugador muy maduro mentalmente que ha superado instancias parecidas y estoy seguro de que lo vamos a ver en el campo lo antes posible porque él no escatina ningún esfuerzo".

Antony, completamente recuperado para el Real Madrid - Real Betis

"Antony no tiene mayores problemas. Es verdad que tenía una pequeña molestia que estudiamos entre el cuerpo médico y el cuerpo técnico, decidiendo que era mejor que parara algún día en esta semana; pero después ya se ha entrenado todos estos días sin ningún tipo de problema y estará en la lista de convocados para Madrid", ha explicado Pellegrini que también recupera a Diego Llorente y Junior Firpo.