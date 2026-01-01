A hurgar en la herida de Mbappé con un gran precedente

El francés sólo se ha quedado sin marcar o asistir en tres jornadas de 17 y, en su única ausencia en Champions, llegó la derrota contra el Manchester City

El Real Madrid, que sólo ha perdido cuatro partidos de 25 oficiales esta temporada, encajó una derrota en Champions League ante el Manchester City en el único que se ha perdido hasta la fecha Kylian Mbappé, ausencia por lesión este domingo 4 de enero a partir de las 16:15 horas ante el Real Betis (y seria duda para la Supercopa de España en Arabia Saudí) por una lesión de rodilla y máximo goleador no ya del equipo blanco, sino de LaLiga (29 dianas y cinco asistencias en 24 encuentros), sólo superado en Europa por la treintena que ostenta el inglés del Bayern de Múnich Harry Kane. El delantero francés no descansó ni en los dieciseisavos de la Copa del Rey, donde fue determinante con un doblete y propiciando el 'chicharro' en propia puerta del CF Talavera para el apurado pase merengue por 2-3. En su campaña de debut, faltó a nueve partidos, de los que su equipo venció dos en Copa del Rey (por la mínima a Real Sociedad y CD Leganés, como otros tantos ligueros contra Athletic Club y Getafe CF), a la par que venció 3-1 al Pachuca y empató 1-1 con el Al-Hilal en el Mundial de Clubes, firmando sendas igualadas en LaLiga (1-1 con el Atlético de Madrid y 3-3 con el Rayo Vallecano)

El balance histórico en las visitas al Real Madrid, muy desfavorable para el Real Betis...

El Real Betis, que el domingo disputa su primer encuentro de 2026 en el Santiago Bernabéu, sólo ganó en siete de las 71 visitas que ha girado al Real Madrid, ante el que ha encajado a domicilio 13 empates y 51 derrotas desde que perdiera (1-0) con gol de García Puerta en los cuartos de final de la Copa de 1931. El precedente más cercano, el de la pasada LaLiga, también se saldó con una derrota visitante (2-0, con doblete de Kylian Mbappé) en un partido que cortaba una racha positiva de los verdiblancos en el feudo merengue, donde habían sumado cuatro empates a cero en sus cinco anteriores visitas. En términos globales, el cuadro andaluz ha ganado 32 veces, igualado otras tantas y caído en 77 ocasiones ante los blancos (pero únicamente uno de sus cinco cruces más recientes), al tiempo que, como foráneo, ha perdido dos de las últimas tres... los tropiezos totales de las ocho visitas más cercanas.

... pero la última vez que viajó al feudo blanco en enero, de grato recuerdo

El Real Betis ha jugado once veces partidos contra el Real Madrid de visitante en el mes de enero (0V 2E 9D) sin ganar ninguna. De hecho, las ocho primeras ocasiones se saldaron con un traspié en Chamartín, aunque en Heliópolis guardan un grato recuerdo no del 1-1 liguero de la 01/02, sino del empate con idéntico resultado el 18-01-2007. Se trataba de la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey y, tras el 0-0 en el Benito Villamarín, el recordado Dani Martín Alexandre anotaba en el minuto 36 un tanto que invalidaba el tempranero de Robinho a pase de José Antonio Reyes para dejar en la cuneta a los de Fabio Capello, aunque los verdiblancos se cruzaron en cuartos con el futuro campeón del torneo, el Sevilla FC, que cortó la trayectoria bética en esa edición con 0-0 en el Ramón Sánchez-Pizjuán y 0-1 en el segundo partido, que arrancó en La Palmera y terminó en el Coliseum de Getafe, al suspenderse en el minuto 57 por el lanzamiento de un objeto que impactó en el técnico nervionense y ex heliopolitano Juande Ramos.