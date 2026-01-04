Enfado de Cucho Hernández por la imagen del Betis contra el Real Madrid: "No hemos competido y así no conseguiremos lo que queremos"

El colombiano fue contundente tras el partido y reprochó al equipo no haber competido contra el Real Madrid y fallar en los partidos clave de la temporada: "No podemos rescatar nada"

Cucho Hernández se erigió en una de las pocas notas positivas del Betis en la derrota en el Santiago Bernabéu, pues anotó el tanto bético y fue la principal amenaza verdiblanca por su movilidad arriba y sus ayudas para salir con el balón jugado.

Al final del choque, el delantero colombiano se expresó con total claridad sobre lo ocurrido en el terreno de juego, hasta el punto de afirmar que el Betis no compitió en el Chamartín.

"La valoración es totalmente negativa, hoy no podemos rescatar nada. No hemos competido. No podemos afrontar estos partidos, ante rivales de esta magnitud, como lo hemos hecho", indicó con rotundidad Cucho, que recalca la necesidad de reflexionar sobre lo ocurrido.

"Hay que hacer autocrítica y pensar en lo que viene, que sirva de ejemplo. Si no competimos en esta clase de partidos, no podremos lograr lo que queremos", espetó el delantero, que hizo hincapié en las facilidades otorgadas al Real Madrid en la derrota de este domingo: "Ha sido un conjunto de errores defensivos y ofensivos, de funcionamiento... Todo es una cadena. Si no haces bien una cosa, das ventaja en otra. No podemos conceder cinco goles otra vez, como ante el Barcelona. Hay que competir mucho mejor, agachar la cabeza ahora y corregir".

Cucho Hernández cree que el Betis está "fallando en partido claves"

En esta misma línea, Cucho Hernández trató de explicar lo ocurrido contra el Real Madrid, afirmando que están fallando en partidos importantes, cuando hay que dar la talla. "Hay que tener regularidad. Estamos fallando en partidos clave contra los rivales de arriba. Es lo que nos ha faltado en esta media temporada", indicó el cafetero, que ahora pide al equipo redimirse en el próximo partido: "Hay que corregir para tomarnos la revancha el fin de semana que viene, saliendo con orgullo y demostrando que queremos ganar".

Además, señaló que en ningún caso les puede sorprender el nivel exhibido por el Real Madrid en el partido de hoy, porque todos sabían la calidad del equipo de Xabi Alonso aunque se haya mostrado dubitativo en algunos partidos en el presente curso.

Cucho, rotundo: "Si no estás atento, esto es que lo pasa"

"Claro, es el Real Madrid que esperábamos. Si no compites aquí, pasa lo que sucedió esta noche. Tienen por posiciones jugadores top mundiales y, si no estás atento, pasa lo que pasa", resumió Cucho Hernández, que es el máximo realizador del conjunto verdiblanco con un total de 10 tantos y que se posiciona para estar en el Mundial con Colombia.