Autocrítica y reproches en el vestuario bético: "Ha sido muy duro"

El centrocampista, al igual que Pellegrini, no pone paños calientes y reconoce que el Betis no estuvo a la altura en el Santiago Bernabéu y que se dieron muchas facilidades: "Nos han pasado por encima"

El Betis sufrió una dolorosa derrota en el Santiago Bernabéu en un partido en el que prácticamente no tuvo opciones, pues la tímida reacción heliopolitana no llegó hasta el 3-0 y solo dio para meterse durante unos minutos en el choque, hasta que dio la puntilla Gonzalo García con el 4-1.

Tanto es así que en el vestuario verdiblanco no se ponen paños calientes por el severo varapalo recibido al igual que tampoco lo hizo Manuel Pellegrini en la rueda de prensa.

Así, uno de los pesos pesados del equipo, Marc Roca, no se escondió cuando se le preguntó a la conclusión del choque por lo sucedido en el Santiago Bernabéu y reconoció que habían sido inferiores a los de Xabi Alonso, sin recurrir a excusas de ningún tipo.

Marc Roca, autocrítico: "Nos han pasado por encima"

En este sentido, el centrocampista catalán dejó claro que hay que pasar página y dejar atrás este borrón en la trayectoria bética, al no haber respondido en ninguna parcela del campo.

"Partido para olvidar. Nos han pasado por encima. Hay que pasar página y pensar ya en el siguiente partido del año para enmendar esta derrota", apuntó Marc Roca en el micrófono de DAZN, en el que señaló que tampoco el Real Madrid generó tanto como para un resultado tan amplio, pero que les dieron demasiadas facilidades en todos los sentidos.

Marc Roca: "Con poco nos han hecho mucho daño"

"Con poco nos han hecho mucho daño. La verdad es que ha sido un partido duro para nosotros, para olvidar lo antes posible", lamentó con resignación el centrocampista verdiblanco, que opina que hubo una fase del encuentro en la que tuvieron su oportunidad, pero que no resultó suficiente.

"Hemos tenido nuestro momento, con 3-1, para meternos en el partido si hacemos el segundo, pero no ha podido ser. Solo nos queda pensar ya en el partido siguiente y olvidarnos de lo que ha pasado aquí", señaló Marc Roca, que en ningún momento se encontró cómodo sobre el terreno de juego, siempre superado por el poderío físico de Camavinga y Tchoauméni. Antes esta realidad, Pellegrini decidió cambiarlo en el minuto 67 para dar entrada en el terreno de juego a Sergi Altimira.