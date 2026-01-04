El Betis, más tiempo sin Abde ni Amrabat: Marruecos ya está en cuartos de final

El extremo verdiblanco fue titular y jugó los 90 minutos, siendo uno de los jugadores más destacados de Marruecos, Amrabat se quedó sin jugar por segundo duelo consecutivo; Brahim hizo el gol de la victoria y ya esperan rival en cuartos de final

Mientras el partido del Real Betis en el Santiago Bernabéu se iba al descanso con el momentáneo 1-0 en el marcador merced al tanto de cabeza de Gonzalo, a casi 1000 kilómetros de distancia de la capital de España, concretamente en Rabat (Marruecos), daba comienzo el partido de octavos de final de la Copa Africana de Naciones en el que Marruecos se jugaba el pase a los cuartos ante Tanzania, a priori un rival asequible.

Sin embargo, los 'Leones del Atlas', con el bético Ez Abde como titular en la banda derecha y con Sofyan Amrabat comenzando el partido en el banquillo, han tenido que trabajar de lo lindo el pase a la siguiente ronda del torneo continental, logrando el triunfo con el único tanto del madridista Brahim Díaz en el minuto 64 de partido. El extremo verdiblanco fue uno de los jugadores más destacados del duelo, percutiendo con peligro una y otra vez por su banda.

De hecho, Abde jugó el partido completo mientras que Amrabat vio todo el partido desde el banquillo, sin participación por segunda ocasión consecutiva. De esta forma, Marruecos ya espera rival en cuartos de final, que saldrá del partido que se juega a partir de las 20:00 horas entre Sudáfrica y Camerún.

Dicho duelo de cuartos de final se disputará el próximo 9 de enero a las 20:00 horas, por lo que apenas hay tiempo material de que en caso de derrota marroquí, ambos jugadores pudieran llegar a tiempo para jugar en el Carlos Tartiere frente al Oviedo el sábado 10 a las 14:00 horas, sobre todo si ambos tienen además participación en los cuartos, que en el caso de Abde todo hace indicar que volverá a ser titular.

Brahim conduce a Marruecos a los cuartos de final

Un gol de Brahim Díaz, el cuarto que anota en la presente edición de la Copa Africa, lanzó a Marruecos, con más dificultades de las esperadas ante Tanzania, hacia los cuartos de final, donde jugará contra el ganador del duelo entre Sudáfrica y Camerún. Los Leones del Atlas impusieron su condición de favorito. Campeón en 1976, selección anfitriona y con un gran potencial, ya ha mejorado el papel realizado en la pasada edición, la del 2023, cuando se estancó en octavos de forma inesperada. Ahora ya está en cuartos.

Le costó al conjunto de Walid Regraghi sacara adelante el choque ante Tanzania, revelación del torneo que nunca, hasta este 2026, había superado la fase de grupos de una Copa África. Antes de saltar al campo del estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat, la selección del argentino Miguel Gamondi ya había firmado su mejor papel en este evento. Fue absoluto el dominio de Marruecos que al cuarto de hora marcó por medio de Ismael Saibari pero que fue anulado por fuera de juego.

Tanzania resistió. No inquietó a Bono en ningún momento y su esperanza pasaba por aguantar el empate y aprovechar la mínima oportunidad. No llegó a tanto Tanzania porque Brahim rompió el equilibrio en el 64, cuando recibió un pase de Achraf Hakimi, se adentró en el área tras deshacerse de su marcador y envió a la red, por el palo corto y con la contribución del meta, Hussein Masalanga, desacertado, la pelota.

Fue al gol del triunfo de Marruecos. El cuarto del jugador del Real Madrid, asentado como máximo anotador de lo que va de torneo. Marruecos espra rival. Saldrá del ganador del otro partido de octavos, en Rabat, entre Sudáfrica y Camerún.