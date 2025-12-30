La Juventus se fija en Gonzalo García

El club italiano sondea al delantero del Real Madrid como posible refuerzo de invierno ante los movimientos que se esperan en su ataque

La Juventus ya empieza a mover ficha con la vista puesta en el mercado de invierno. En Turín se preparan para un escenario de cambios en la delantera, condicionado por la situación de Dusan Vlahovic, y uno de los nombres que ha aparecido en la agenda del club es el de Gonzalo García, atacante del Real Madrid. Así lo ha avanzado Gianluca Di Marzio, una de las voces de referencia del mercado italiano.

El joven delantero blanco apenas ha tenido protagonismo en este primer tramo de temporada tras su destacada irrupción en el Mundial de Clubes. Aquella actuación le permitió dar el salto definitivo al primer equipo, pero el contexto del Real Madrid ha reducido considerablemente sus oportunidades, algo que no ha pasado desapercibido en otros grandes clubes europeos.

La situación de Gonzalo en el Real Madrid

Gonzalo, nacido en 2004, se encuentra en una fase clave de su desarrollo. Tras convencer en verano, el delantero ha visto cómo su protagonismo se diluía con el paso de las jornadas. La competencia en el ataque blanco, con Kylian Mbappé monopolizando gran parte del foco ofensivo, ha limitado sus minutos y su continuidad.

Hasta la fecha, el canterano ha participado en 17 partidos oficiales, aunque solo ha sido titular en tres de ellos. En total, apenas supera los 300 minutos de juego, un bagaje escaso para un futbolista que necesita ritmo y confianza para explotar su potencial. En el apartado estadístico, su aportación se resume en una asistencia, sin goles en la temporada.

Este escenario ha abierto el debate interno sobre la conveniencia de una salida temporal que le permita crecer lejos del Bernabéu sin perder el control sobre su futuro.

La Juventus toma posiciones

En ese contexto aparece la Juventus. El club bianconero busca perfiles jóvenes y con margen de mejora para reforzar su ataque, y Gonzalo encaja en esa hoja de ruta. En Italia se le valora como una alternativa de futuro que podría ir asumiendo cada vez más protagonismo.

La fórmula que se estudia en Turín recuerda a operaciones recientes del Real Madrid con otros talentos. La opción de una cesión con recompra es la que más consenso genera, una vía que permitiría a la Juventus incorporar al jugador y al club blanco mantener el control sobre su evolución.

Un futuro abierto

El interés de la Juventus no es aislado. En las últimas semanas también se ha hablado de otros clubes europeos atentos a la situación del delantero, conscientes de que su talento necesita minutos. Por ahora, Gonzalo mantiene su intención de seguir vinculado al Real Madrid, pero el mercado de invierno puede cambiar el escenario.

En Valdebebas no se descarta estudiar propuestas si benefician al crecimiento del jugador. La decisión final dependerá de las oportunidades que tenga en la segunda mitad del curso y del proyecto que se le ponga sobre la mesa.