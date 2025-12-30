Vinicius, Bellingham, Mbappé...los jugadores del Real Madrid hacen autocrítica: "Sabemos que tenemos que mejorar"

El conjunto de Xabi Alonso ha tenido un entrenamiento especial en el día de hoy, ya que ha tenido lugar la sesión habitual de Navidad, a puertas abiertas, en el Alfredo Di Stefano, en el que varios miembros de la plantilla han querido hacer balance de 2025 con la televisión oficial del club

El Real Madrid sigue preparando el encuentro contra el Betis de este domingo en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports. Para ello, Xabi Alonso sigue pendiente de los jugadores que pueda recuperar para empezar 2026, como ha sido el caso de Ferland Mendy, que ha vuelto a completar una sesión más con el grupo. En este sentido, la plantilla se ha entrenado en el día de hoy en el Alfredo Di Stefano, a puertas abiertas y, tras ello, varios jugadores han querido hacer autocrítica sobre lo ocurrido en 2025.

Unión del Real Madrid antes de cerrar 2025

De esta manera, Vinicius ha sido uno de los jugadores del Real Madrid que ha hablado en los medios oficiales del club, en un momento en el que su no renovación sigue siendo noticia: "Sabemos que tenemos que mejorar, para que el 2026 sea un año mejor para todos y sobre todo para el madridismo. Sigo aprendiendo mucho dentro de este club, con esta afición, con toda la gente. Sabemos que no ha sido un año bonito para nosotros. Al 2026 le pido salud, tranquilidad y muchos títulos para el Madrid porque es lo que nos hace felices y hace a la afición feliz. Hala Madrid siempre",

Por su parte, Kylian Mbappé, que cerró el año con 59 goles igualando a Cristiano Ronaldo en un año natural en el Real Madrid, comentó sus sensaciones al entrenar delante de todos los aficionados en el Alfredo Di Stefano: "Es un placer ver aquí a todos los madridistas para terminar el año. También lo es jugar con este equipo. Pido felicidad para todo el mundo, para la familia salud y obviamente, títulos". Por último, Jude Bellingham se sumó a la autocrítica del resto de sus compañeros y apuntó el foco en el partido ante el Real Betis de este sábado y en la Supercopa de España, que tendrá lugar la semana que viene: "Para nosotros ver aquí a los seguidores es muy bueno. Nosotros necesitamos esta intensidad para preparar el Betis y la Supercopa. Es un placer que todos estos niños estén aquí, es muy bonito. Al 2026 le pido títulos, los seguidores se lo merecen".

Xabi Alonso, sin Carvajal, Alexander-Arnold, Militao ni Brahim

En cuanto al entrenamiento del Real Madrid, Xabi Alonso no ha podido contar con la presencia de Dani Carvajal, Alexander-Arnold ni Militao, que siguen recuperándose de sus correspondientes lesiones. Sin embargo, el técnico tolosarra tiene la buena noticia de Ferland Mendy, mencionada anteriormente, de cara al partido ante el Betis, además de seguir volviendo jugadores que no pudieron participar en el último encuentro, contra el Sevilla, como es el caso de Fede Valverde. Por último, Brahim será baja este domingo frente a los de Manuel Pellegrini por la disputa de la Copa África con Marruecos, donde está siendo uno de los más destacados, ya que lleva tres goles en los tres primeros encuentros de la competición, por lo que continuará la pelea por el título en los octavos de final.