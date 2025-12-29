El Real Madrid recupera a Ferland Mendy tras un calvario de lesiones

El lateral francés está recuperado, se reincorpora al grupo y mira a Arabia tras haber jugado solo 101 minutos en los últimos 292 días

Ferland Mendy vuelve a asomar en Valdebebas. El lateral francés se reincorpora al trabajo con el grupo tras superar una nueva lesión muscular y el objetivo inmediato es claro: llegar en condiciones a la Supercopa de España. En el Real Madrid hay optimismo con su evolución, aunque también cautela, después de un año marcado por las recaídas y una continuidad prácticamente inexistente.

La idea del cuerpo técnico es que Mendy vaya acumulando sesiones de intensidad progresiva para recuperar ritmo competitivo. El tiempo apremia, pero el jugador responde bien y, si no hay contratiempos, apunta a entrar en la dinámica de cara al viaje a Arabia Saudí. En el club insisten en ir paso a paso: nadie quiere precipitarse con un futbolista cuyo historial reciente invita a extremar las precauciones.

Un túnel de lesiones interminable

Las cifras explican mejor que nada el calvario de Mendy. El francés se ha perdido 37 de los últimos 46 partidos oficiales del Real Madrid por problemas físicos, cerca del 80%. En los últimos 292 días apenas ha disputado 101 minutos de juego, repartidos en solo dos encuentros.

Todo comenzó en el Metropolitano, en el Euroderbi de marzo, cuando sufrió una rotura en el bíceps femoral izquierdo en un esprint final. Lo que parecía una baja de un mes se alargó casi seis semanas, dejándole fuera de nueve partidos clave. Forzó su regreso para la final de Copa en La Cartuja y apenas aguantó once minutos antes de sufrir una grave lesión en el cuádriceps derecho que le obligó a pasar por el quirófano.

A partir de ahí, siete meses completos de ausencia. No volvió a jugar hasta finales de noviembre, en Atenas, donde dejó sensaciones sorprendentemente positivas. Se le vio rápido, firme en defensa y con confianza, lo que reabrió el debate en el lateral izquierdo. Sin embargo, cinco días después volvió a caer, esta vez por una rotura en el bíceps femoral derecho.

La Supercopa y un futuro por decidir

Tras tres semanas más de baja, Mendy vuelve ahora a entrenarse con normalidad. Ya tocó balón antes del partido ante el Sevilla e incluso entró en la convocatoria, aunque aquella llamada respondió más a la necesidad que a una recuperación completa. Esta vez, el foco está puesto en la Supercopa, con la semifinal ante el Atlético marcada en rojo.

Más allá del corto plazo, su futuro sigue abierto. Mendy tiene contrato hasta 2027, aunque en el club no cierran la puerta a escuchar ofertas. Para seguir siendo una pieza fiable, el francés necesita demostrar dos cosas: que las lesiones quedan atrás y que sigue siendo el lateral decisivo que ayudó a ganar dos Champions.