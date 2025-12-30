Brahim brilla con Marruecos en la Copa África y llama a la puerta de la renovación en el Real Madrid

El delantero del conjunto de Xabi Alonso volvió a hacer gol por tercer partido consecutivo, siendo clave para Walid Regragui y mandando un aviso para su prolongación de contrato con la entidad merengue, con el que tiene un acuerdo hasta 2027

Brahim ha empezado la Copa África siendo uno de los pilares del combinado de Marruecos. El jugador está aprovechando la oportunidad que está recibiendo de Walid Regragui y ya ha firmado tres goles en los tres primeros partidos del torneo, siendo titular en cada uno de ellos. De hecho, viene de hacer el segundo en la victoria de ayer contra Zambia, que acabó en 0-3. Todo ello, mientras está pendiente de resolver su futuro porque, pese a que tiene contrato con el Real Madrid hasta 2027, las ofertas por su fichaje son un hecho real en estos momentos.

Brahim y un contrato que empieza a coger fuerza en el Real Madrid

Brahim es consciente de las diferentes propuestas que tiene sobre la mesa, como la de Arabia Saudí, entre otras. Por ello, su renovación con el Real Madrid empieza a ser un tema que coge fuerza en la entidad merengue. En este sentido, Antón Meana, periodista de la Cadena SER, ha apuntado que el acuerdo para la prolongación de su contrato está ya cerrado: “El acuerdo para ampliar su contrato hasta 2030 está cerrado. El club quiere que sean discretos y el entorno quiere respetar ese acuerdo. Ha sido una negociación rápida, fácil, donde el jugador ha puesto mucho de su parte. Está pactada desde antes del pasado verano. El Madrid no confirma esta renovación y a mí me inquieta que todavía no esté firmado, porque Brahim tiene ofertas de Europa y de Arabia. Con Ancelotti a estas alturas acumulaba más de 800 minutos, con Xabi Alonso no llega a 500 mientras sigue brillando en la Copa África”.

De esta manera, cabe recordar que Brahim viene de tener muy pocos minutos con el Real Madrid en el tramo final de 2025. De hecho, se ha quedado sin jugar en partidos contra el Celta de Vigo o Girona, además de jugar escasos compases del encuentro entrando en el descuento, como ante el Elche o Liverpool. Por ello, la decisión de Xabi Alonso con el futbolista podría cambiar tras ver las actuaciones del jugador con Marruecos en la Copa África. El centrocampista de 26 años ha firmado tres goles en los tres primeros encuentros de la competición, haciendo, entre otros, el empate en el choque frente a Mali del pasado 26 de diciembre. Por ello, el ex del Milan o Manchester City no podrá estar en la cita del domingo en el Santiago Bernabéu contra el Real Betis.

Brahim da un paso al frente con Marruecos

La decisión de Walid Regragui con Brahim ha sido clara hasta el momento en la Copa África, con tres titularidades en los encuentros contra Comores, Mali y Zambia, disputando 76, 71 y 64 minutos respectivamente. Tras su clasificación a octavos, Marruecos ya espera rival, con el que se verá las caras el próximo domingo cuatro de enero a las 17:00 horas, misma hora a la que se esté disputando el Real Madrid - Real Betis en el Santiago Bernabéu, con jugadores como Amrabat o Abde que también serán baja para esta cita.