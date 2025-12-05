Arabia Saudí tienta a Brahim Díaz con un estratosférico contrato

El extremo marroquí del Real Madrid, Brahim Díaz, sin apenas protagonismo en los esquemas de Xabi Alonso, es tentado por la liga de Arabia Saudí, donde se le ofrece un contrato más de cuatro veces superior al que percibe actualmente. A sus 26 años, el futbolista podría buscar el contrato de su vida

La liga de Arabia Saudí vuelve a centrar el foco en LaLiga. En esta ocasión, el jugador tentado con un contrato extraordinario es Brahim Díaz, el extremo marroquí del Real Madrid que, tras la llegada de Mastantuono y el sistema de juego de Xabi Alonso, ha tenido una participación muy irregular durante la temporada.

A sus 26 años, el futbolista ha disputado tan solo 16 encuentros en estos meses de competición. De ellos, solo ha sido titular en 4 ocasiones, donde ha anotado 1 gol y repartido 2 asistencias. Con ello, ha participado en solo 454 minutos, muy lejos de los 689 minutos que, a pesar de su lesión, ha disfrutado Mastantuono, y también inferiores a los 446 minutos de Rodrygo, jugador que apunta a salir de cara a la próxima temporada.

Sin lugar aparente en la planificación de Xabi Alonso, Brahim Díaz puede buscar una salida para no perder su estatus de estrella en la Selección marroquí, ni verse devaluado en el mercado de fichajes. Así, según informa OK Diario, desde la liga de Arabia Saudí preparan una oferta difícil de rechazar.

Una oportunidad única para Brahim

El citado medio asegura que desde el fútbol saudí preparan un contrato de 120 millones de euros repartidos en 4 temporadas, 30 millones de euros por año que multiplican por cuatro el salario percibido en el Real Madrid, poco más de 7 millones de euros por temporada. Con un salario y rol de estrella, el exjugador del Manchester City podría ver con buenos ojos recalar en una liga que, a pesar de ser considerada secundaria, crece a pasos agigantados gracias a su gran inversión para captar talento internacional.

De momento, el jugador que, aparentemente, habría apalabrado una renovación con el Real Madrid hasta 2030, esperará hasta que culmine el próximo Mundial de 2026 para tomar una decisión. Inmerso en plena temporada, quiere hacerse un hueco en los planes de Xabi Alonso y aprovechar su madurez competitiva y experiencia en Europa para ganarle el puesto a Mastantuono.

Una espera interminable

Formado en las categorías inferiores del Manchester City, Brahim esperó fehacientemente su oportunidad en el fútbol inglés. Así, tras despuntar con 19 años, el Real Madrid decidió pagar 17 millones de euros por su fichaje en enero de 2019. Sin lugar en un equipo blanco lleno de estrellas, pasó las siguientes tres temporadas cedido en el Milan.

En la Serie A supo aprovechar sus oportunidades, anotando 7 goles y repartiendo 8 asistencias en 45 partidos antes de regresar a LaLiga. De vuelta a Madrid, pudo contar con su luchada oportunidad, siendo un habitual en los esquemas de Ancelotti, especialmente de revulsivo.

Pero cuando todo hacía indicar que esta sería su temporada de consagración tras haber disputado 56 encuentros, 23 como titular, en la pasada campaña, el cambio de entrenador mermó sus planes. Xabi Alonso no parece confiar en él y, tras una gran decepción participativa, los millones de Arabia Saudí irrumpen con fuerza en la mente del jugador.

Con varios meses de competición por delante, y la disputa de la cita mundialista, habrá que esperar al próximo verano para ver si Brahim Díaz ha podido revertir su situación en el Real Madrid o la falta de oportunidades del técnico tolosarra lo llevan a marcharse al Medio Oriente.