La no renovación de Vinicius desata otra guerra

El entorno mediático del Real Madrid ha convertido el futuro del brasileño en una batalla entre medios y personalidades que no dudan en lanzarse cuchillos públicamente a la hora de tratar de defender al club blanco, Florentino o al propio Vinicius; Poli Rincón y Juanma Rodríguez han protagonizado el último enganchón

El futuro de Vinicius Junior ocupa la actualidad deportiva del Real Madrid y, en cierta manera, también de LaLiga. ¿Qué pasará con Vinicius? Si renueva o no renueva o si acaba marchando a Arabia Saudí, donde es objetivo prioritario desde el pasado verano, son cuestiones que están sobre la mesa de trabajo de cualquier redacción, radio o televisión.

Defensores y detractores del brasileño, quien ha conseguido dividir aún más al madridismo. Mientras que la afición le abucheó en el Santiago Bernabéu durante el partido contra el Sevilla FC, muchos son los rostros conocidos de la prensa deportiva a nivel nacional que defienden la continuidad de Vinicius como madridista, a pesar de que el brasileño se esté desmarcando en sus exigencias económicas a la hora de renovar, tratando de alcanzar los 30 millones de euros por temporada que marca el contrato de Mbappé, mientras que el Real Madrid le ofrece unos 20 kilos por año.

Un tira y afloja económico que tiene paralizado el futuro de Vinicius desde hace meses, aunque la intención del Real Madrid y de Florentino sigue siendo la de renovarle, como ya creía tener hecho meses atrás, con la idea de haberlo anunciado oficialmente tras el Mundial de Clubes.

Vinicius genera una guerra mediática

En cualquier caso, Vinicius sigue generando un ruido alrededor Del Real Madrid de Xabi Alonso que no interesa prácticamente a nadie, como bien dejó claro el exfutbolista Poli Rincón, quien lleva décadas en los medios como comentarista y quien en una entrevista ha reseñado que “Vinícius no habría durado ni dos semanas” en el vestuario de su Real Madrid”, en el que Santiago Bernabéu impuso un modelo con normas estrictas y líderes del vestuario que “ponían orden” cuando era necesario.

Las contundentes palabras de Poli Rincón, lógicamente, han corrido como la pólvora de los digitales, hasta el punto de que han encontrado respuesta en boca de Juanma Rodríguez, tertuliano de El Chiringuito y habitual por hablar claro y directo, sin rodeos. En esta ocasión no ha sido tampoco menos.

"Poli Rincón, el mismo que dijo que el incendio de Notre-Dame le recordaba a las Fallas de Valencia, dice que Vinicius no habría durado ni dos semanas en su Real Madrid. Lo que nos extraña es que las durases tú, Poli, tú", escribió Juanma Rodríguez en su cuenta de X. Lógicamente, la reacción fue bien acogida por mucho madridistas en redes sociales, quienes no dudaron, tampoco, en hacer sangre contra el exfutbolista.