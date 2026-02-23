Preocupación en Argentina por la pérdida de protagonismo de Mastantuono en el Real Madrid: "Lo están matando"

Franco Mastantuono ha pasado de ser titular habitual, a sumar solo 13 minutos en los últimos cuatro partidos del Real Madrid bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa. Por ello, la gestión del joven talento vuelve a situarse en el centro del debate en Argentina, con el foco en la Selección

En Argentina miran con inquietud lo que sucede con Franco Mastantuono en el Real Madrid. El joven talento, llegado procedente de River Plate, ha visto cómo su participación se ha reducido de forma drástica en las últimas semanas bajo la dirección de Álvaro Arbeloa.

Los números son elocuentes. Apenas 13 minutos en los últimos cuatro partidos. Una cifra que contrasta con su arranque prometedor en la etapa del técnico salmantino, cuando fue titular en cinco de los primeros seis encuentros y llegó incluso a marcar un gol. En aquel tramo inicial, completó partidos con más de 70 minutos sobre el césped, mostrando personalidad y descaro.

De titular a residual

El punto de inflexión llegó tras el encuentro ante el Rayo Vallecano. Desde entonces, el protagonismo del argentino se ha diluido. Mastantuono solo participó desde el minuto 82 frente al Valencia y posteriormente no tuvo minutos ante Real Sociedad, Benfica en Champions League ni en la reciente derrota frente a Osasuna.

El contexto no ayuda a entender la decisión. El calendario está cargado y el equipo necesita rotaciones, pero el exjugador de River ha quedado relegado a un segundo plano. La pérdida de peso en el equipo resulta llamativa, sobre todo teniendo en cuenta su rendimiento inicial y el respaldo que había mostrado el cuerpo técnico en sus primeras apariciones.

En su primera temporada en Europa, la irregularidad puede ser lógica. Sin embargo, el cambio de estatus ha sido brusco y coincide con un momento clave en el desarrollo de su carrera.

El calendario aprieta para Argentina

La Selección argentina tiene por delante dos citas mayúsculas. La Finalissima ante España, prevista para el 27 de marzo, y el Mundial que arranca en junio en Estados Unidos. Mastantuono aspira a estar en la lista y a consolidarse como una alternativa real en el proyecto albiceleste.

La falta de minutos en el Real Madrid puede afectar directamente a sus opciones. En el fútbol de élite, la continuidad pesa tanto como el talento, y la competencia en la Selección es feroz. Cada detalle cuenta a la hora de ganarse un puesto.

En Argentina temen que la pérdida de protagonismo frene su progresión en el momento más delicado. No se trata solo de minutos, sino de confianza y ritmo competitivo.

La voz de Norberto Alonso

Las declaraciones de Norberto Alonso han encendido aún más el debate. La leyenda de River Plate fue contundente al analizar la situación del joven mediapunta. “Lo están matando. ¿Sabes por qué? Creo que ese chico va a terminar en un equipo de más abajo. Después, a lo mejor vuelve al Real, pero primero tiene que demostrar que está para el Real”, afirmó en una charla en YouTube con Fede Rubi.

Sus palabras reflejan el sentir de una parte del entorno argentino, que teme que la falta de continuidad en un club de máxima exigencia como el Real Madrid termine frenando su desarrollo.

Un patrón repetido

La temporada de Mastantuono está siendo intermitente. Con Xabi Alonso ya había vivido altibajos, pasando de pieza importante a suplente habitual. Con Arbeloa, el arranque fue esperanzador, pero la tendencia volvió a invertirse.

La pregunta que surge es si se trata de una decisión estrictamente táctica, de un bajón en su rendimiento o de una cuestión de jerarquías dentro del vestuario. En cualquier caso, el resultado es el mismo: el joven argentino ha perdido peso en un momento clave.

En el Real Madrid, la competencia es de primer nivel y el margen de error mínimo. Pero también es cierto que el club ha apostado históricamente por dar continuidad a los talentos emergentes cuando responden en el campo.

Un posible punto de inflexión

La situación de Mastantuono no es irreversible. El calendario ofrece oportunidades y la temporada aún no ha entrado en su tramo definitivo. Una buena actuación en el momento adecuado puede cambiar la narrativa rápidamente.

Sin embargo, en Argentina la alarma ya está activada. Con la Finalissima y el Mundial a la vuelta de la esquina, el joven talento necesita minutos, ritmo y confianza. Y el tiempo empieza a correr en su contra.

El Real Madrid decide en clave de rendimiento inmediato. Argentina, en cambio, mira al futuro. En ese cruce de intereses se juega el presente de Franco Mastantuono, donde la próxima cita es la vuelta de los 'playoffs' de la Champions League ante el Benfica.