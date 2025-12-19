Mbappé busca superar contra el Sevilla un récord histórico en el Real Madrid

El delantero francés puede batir mañana, en el encuentro contra los de Almeyda en el Santiago Bernabéu de LaLiga EA Sports, la cifra goleadora en un año natural en el conjunto blanco, que está en 59 por Cristiano Ronaldo, por lo que si el '10', que lleva 58, firma un doblete, entraría en la historia merengue

El Real Madrid recibirá mañana al Sevilla en el Santiago Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports. Los de Xabi Alonso, cuestionado en las últimas semanas por los resultados y juegos del equipo, afrontará el último partido del año 2025, que podría servir para despejar dudas de cara al futuro. No obstante, más allá de noticias como la baja de Valverde en el entrenamiento de hoy, el duelo tendrá a Mbappé en el foco, ya que podría superar la cifra goleadora de Cristiano Ronaldo en un año natural en el conjunto blanco.

Mbappé, con el punto de mira en Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé está a un paso de hacer historia en el Real Madrid. El delantero, que viene de ver puerta en la victoria en Copa del Rey, encara el partido contra el Sevilla con un reto por delante, que no es otro que relacionado con la faceta goleadora. El internacional con Francia, que mañana cumple 27 años, puede superar la cifra de tantos que hizo Cristiano Ronaldo en 2013, con 59. De esta manera, todo apunta que el '10' estará en el once inicial frente a los de Almeyda, pese a disputar 90 minutos en los dos encuentros anteriores, frente a Alavés y Talavera, donde vio puerta en ambos duelos.

Por ello, el Santiago Bernabéu será testigo de la actuación que firme ante los de Almeyda, que apuntó en rueda de prensa su fichaje frustrado por el equipo blanco y alabó a los jugadores del Real Madrid: "El equipo que vamos a enfrentar tiene a los tres mejores jugadores del mundo actualmente: Vinícius, Mbappé y Bellingham. Y cuando te enfrentas a tres mejores del mundo, no sé qué medicina hay para pararlos. Porque resuelven, son los mejores. Intentaremos con nuestras armas bloquearlos, sabiendo que son esa especie de jugadores que siempre sacan algo de inventiva, tienen arte, son diferentes".

La carrera por el pichichi y el pulso con Ferran Torres

Kylian Mbappé lidera el pichichi de LaLiga EA Sports con 17 goles y cuatro asistencias en 16 jornadas, cerrando el año con unos registros que le dejan muy lejos de sus competidores en el campeonato doméstico. En este sentido, le sigue Ferran Torres en la tabla, con 11 tantos y un pase de gol. El jugador del Barcelona está dando un paso adelante esta temporada y aprovechando las oportunidades que le da Hansi Flick por delante de Lewandowski en más de una ocasión. No obstante, el delantero francés está destacando especialmente viendo puerta esta campaña, donde ha firmado 28 goles entre todas las competiciones, siendo decisivo en la mayoría de encuentros que ha participado.

De hecho, el Real Madrid penalizó la falta de gol en el partido contra el Manchester City, donde Kylian Mbappé tuvo que ser baja por unas molestias musculares, pese a que entró en la convocatoria y vio el encuentro desde el banquillo del Santiago Bernabéu. Tras ello, tiene la oportunidad de hacer historia ante su afición en el día de mañana y superar a Cristiano Ronaldo con la mayor cifra goleadora en un año natural en el conjunto blanco.