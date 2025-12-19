Xabi Alonso, en la previa ante el Sevilla: "Lo primero es ganar, las notas a final de curso"

El técnico del Real Madrid prioriza los tres puntos ante el Sevilla, destaca el momento de Rodrygo y pide cerrar el año con buenas sensaciones en el Bernabéu

Xabi Alonso compareció este viernes ante los medios en la previa del duelo ante el Sevilla, último partido del Real Madrid en 2025. Con el equipo buscando estabilidad tras semanas irregulares, el técnico fue claro: la prioridad es ganar y cerrar el año con buenas sensaciones, dejando cualquier tipo de valoración global para más adelante.

Cerrar el año ganando y mirar a 2026

El entrenador madridista insistió en la importancia del partido ante el Sevilla, al que definió como un rival exigente, intenso y con calidad con balón. “Es el último partido del año. Queremos acabar bien, enlazar la tercera victoria y empezar 2026 con energía y optimismo”, explicó Xabi, subrayando también el deseo de que el Bernabéu disfrute del equipo.

Pese a las dudas generadas por los resultados recientes, el técnico transmitió calma y confianza en el trabajo que se está realizando. Xabi destacó la relación con el club, basada en la cercanía y el respeto, pero también en una exigencia máxima. “Es un camino largo, con momentos buenos y no tan buenos”, señaló, dejando claro que siente el respaldo de la entidad.

Preguntado por la nota que se pondría a su trabajo en este primer tramo de temporada, Xabi fue tajante: “Lo primero es ganar. Las notas, a final de curso, pero no me corresponde a mí ponerlas”. Un mensaje directo, alineado con su discurso de centrarse en el día a día y en los resultados inmediatos.

Rodrygo, Vinicius y las soluciones en ataque

Uno de los nombres propios de la comparecencia fue Rodrygo Goes. Xabi valoró muy positivamente su rendimiento reciente y el equilibrio que aporta al equipo. “Ha sido una muy buena noticia todo lo que nos ha dado en estos dos últimos partidos, tanto con balón como sin él. Se asocia bien y puede jugar en varias posiciones”, explicó el técnico, satisfecho con su momento de forma.

También tuvo palabras de tranquilidad para Vinícius Júnior, inmerso en una racha sin gol. Para Xabi, se trata solo de una cuestión de tiempo. “Es cuestión de momentos. No tengo duda de que va a llegar el gol. Ojalá sea mañana”, afirmó, restando dramatismo a la situación del brasileño.

En cuanto a las dudas físicas y la convocatoria, el entrenador prefirió no concretar, asegurando que varios jugadores han podido participar y que la decisión final se tomará el mismo sábado. “Les necesitamos a todos”, insistió.

Xabi cerró su comparecencia con un mensaje de serenidad personal y profesional. “Estoy bien, con ganas y energía. Queremos acabar este bloque tranquilos y empezar bien 2026”, concluyó el técnico, decidido a que el Real Madrid despida el año con una victoria en casa.