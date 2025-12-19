Joselu y su vuelta al Real Madrid: "La gente me lo pide"

El delantero, ahora líder en Qatar con el Al Gharafa, analiza su salida, el presente del Real Madrid y la figura de Ancelotti: “Era como un padre para todos”

Joselu no se ha ido del todo del Real Madrid. Aunque hoy lidera al Al Gharafa en Qatar y sigue marcando goles, su vínculo con el club blanco permanece intacto. Desde Doha, el delantero ha dado una extensa entrevista al Diario AS y repasa su salida, su explosión mediática tras vestir de blanco y el momento actual del equipo. “Todo el mundo que me para en Madrid me dice que vuelva”, reconoce.

Qatar como último gran paso de su carrera

La decisión de abandonar el Real Madrid no fue sencilla. Joselu admite que llegaron propuestas importantes desde Europa y Arabia Saudí, pero optó por la estabilidad. “Pensaba que el siguiente paso en mi carrera quizá era el último. Proyectaba una estabilidad”, explica. Todo ello tras vivir el mejor momento de su trayectoria: títulos con el Madrid y la Eurocopa con España.

El paso por el club blanco lo cambió todo. “A nivel mediático, en repercusión, todo cambia. Pasas de poder vivir tranquilo a no poder ni salir de casa”, confiesa. Incluso en Qatar sigue siendo reconocido por la calle por aquel año mágico en Chamartín.

El recuerdo imborrable del gol al Bayern

Hay momentos que no se borran. Joselu lo sabe. “Me lo recuerdan a diario”, dice sobre sus goles al Bayern en Champions. “No fue solo eso: los goles en Liga, el de la Supercopa al Atleti, el día a día… hubo muchos momentos importantes para el equipo”.

Ese impacto explica el cariño de la afición. “He estado hace poco en Madrid y la gente me pide que vuelva. Eso significa que hice las cosas bien. Marcar 18 goles en una temporada no es fácil”.

“Falta un nueve… y sentimiento”

Joselu no esquiva el análisis del Madrid actual. “¿Falta un nueve, no?”, dice entre risas, aunque va más allá. Cree que se está perdiendo el perfil del delantero de área que fija centrales y libera espacios. “Bellingham marcó muchos goles porque yo fijaba a los centrales”, recuerda.

Pero también apunta a algo más intangible: “El año que estábamos nosotros había un 80% de jugadores que sentía lo que realmente es llevar esta camiseta. Cuando juegas con ese sentimiento, sacas un extra”.

Ancelotti, una figura clave

El delantero se deshace en elogios hacia Carlo Ancelotti. “Era como un padre para todos. Sabía que no le íbamos a fallar. Comprendió que en el Madrid ningún ego es más importante que el grupo”, afirma. Una gestión que, según Joselu, fue decisiva para ganar títulos.

Goles, liderazgo y la Selección

En Qatar, Joselu sigue haciendo lo que mejor sabe. “Los goles valen lo mismo aquí que en Europa”, reivindica. Lidera al Al Gharafa y no cierra la puerta al Mundial. “Nunca he renunciado a la Selección. Mi ilusión sigue intacta”.

Porque, aunque esté lejos, hay algo que no cambia. “Cuando me ponía esa camiseta, me hubiese comido el escudo y la hierba”, sentencia. Y eso, en el Real Madrid, nunca se olvida.